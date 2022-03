Hilfe gegen Gallensteine: Gastroenterologie im Krankenhaus Füssen weitet Angebot aus

Teilen

Oberarzt Dr. Stephan Hipp (links), Oberärztin Dr. Wiebke von der Emde und neuer Leitender Oberarzt Dr. Muhammed Ali Ayvaz während einer Gastroskopie. © Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren

Füssen – Mit der Endoskopisch Retrograde Cholangio-Pankreatikografie, kurz ERCP, gibt es seit Anfang des Jahres am Füssener Krankenhaus eine neue Untersuchungsmethode für Patienten mit Magen- und Darmerkrankungen.

Diese kombinierte endoskopische und radiologische Untersuchung gibt Aufschluss über Veränderungen und Entzündungen im Bereich der Bauchspeicheldrüse oder der Gallenwege. Steine oder eventuelle Tumore können dadurch im Notfall akut behandelt werden, teilen die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren mit.



Da die ERCP-Ausstattung und -Expertise nicht überall zur Verfügung steht, sei es erfreulich, dass die Behandlung nun auch in Füssen angeboten werden kann. „Die häufig schwer kranken Patienten müssen dadurch nicht mehr verlegt werden“, erklärt Oberarzt Dr. Stephan Hipp aus der Gastroenterologie.



Bis zu 20 Prozent der Deutschen entwickeln Gallensteine

Der Haupteinsatzbereich der ERCP ist laut Dr. Muhammed Ali Ayvaz, neuer Leitender Oberarzt der Gastroenterologie, eng verknüpft mit der Volkskrankheit des Gallensteinleidens. Bis zu 20 Prozent der Deutschen entwickeln im Laufe ihres Lebens Gallensteine, wovon sich bei etwa einem Viertel bemerkbare Beschwerden wie Koliken oder Entzündungen entwickeln.

Auch wenn Gallensteine häufig ungefährlich sind, können Sie dennoch schwerwiegende Komplikationen verursachen. „Rutschen die Steine aus der Gallenblase in den Gallengang, so staut sich die Gallenflüssigkeit auf, was zu schweren Entzündungen führen kann. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, die Gallengangsteine zeitnah zu entfernen“, erklärt der Spezialist. Die ERCP wird unter Kurznarkose vorgenommen, dabei werden die Steine im Gallengang lokalisiert und anschließend entfernt.



Der Gastroenterologe Ayvaz betont weitere Vorteile der ERCP: bei gut- oder bösartigen Engstellen in Gallen- oder Bauchspeicheldrüsengängen können Stents gelegt werden, die den Abfluss von Sekreten sicherstellen.



Breites Spektrum

Neben der ERCP biete das Team der Gastroenterologie ein breites Spektrum der gastroenterologischen Diagnostik für die Bevölkerung an: neben Ultraschalluntersuchungen des Bauches, ultraschallgesteuerten Organpunktionen und Magen- und Darmspiegelungen gibt es eine 24-Stunden-Rufbereitschaft für endoskopische Notfälle wie beispielsweise Blutungen des Magen-Darm-Traktes oder Bergung verschluckter Fremdkörper, berichtet Oberärztin Dr. von der Emde.

Besonders am Herzen liegen Dr. Ayvaz die Darmkrebsvorsorge und die Vorsorge von Patienten mit genetisch veranlagten Tumoren des Magen- und Darmtrakts. Darmkrebs ist derzeit die zweithäufigste Tumorerkrankung bei Frauen und die dritthäufigste Tumorerkrankung bei Männern in Deutschland. Darmkrebs entsteht fast immer aus auffälligen Wucherungen des Dickdarms.

Entdeckt der Arzt in einer Vorsorgedarmspiegelung solche sogenannten Polypen, können diese während der Darmspiegelung gleich entfernt werden: Mögliche Krebsvorstufen entwickeln sich dadurch erst gar nicht zu bösartigen Tumoren. Die Darmspiegelung gehört heute ab dem 50. Lebensjahr zum von der Krankenkasse bezahlten Vorsorgeprogramm und kann in Füssen ambulant jederzeit vorgenommen werden. Terminvereinbarung sind über das Sekretariat der Gastroenterologie unter der Telefonnummer möglich 08362/50 03 66.

kb