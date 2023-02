Neue Verkehrsregeln am Schulzentrum: Ab Mittwoch wird`s teuer

Von: Matthias Matz

Verkehr am Schulzentrum: Wie die Stadt mitteilt, gelten hier ab sofort neue Regelungen, um das bisherige Chaos zu entzerren. © Archiv/Gschwend

Die Schonzeit ist vorbei: Wer ab dem morgigen Mittwoch, 8. Februar, gegen die neuen Verkehrsregeln am Füssener Schulzentrum verstößt, muss 50 Euro Strafe zahlen.

Füssen – Im Bereich des Schulzentrums in Füssen gelten seit dem gestrigen Montag neue Verkehrsregelungen. Die Änderungen betreffen die Bürgermeister-Wallner-Straße und die Feistlestraße. Allerdings scheint das noch nicht bei allen Autofahrern angekommen zu sein.

Die Feistlestraße ist nach Angaben des Rathauses ab sofort zwischen den Einmündungen Hilteboldstraße und Dr.-Enzinger-Straße in der Zeit von Montag bis Freitag zwischen 7 und 14 Uhr gesperrt. Ausgenommen von dieser Regelung sind lediglich Linienbusse, Radfahrer sowie Lehrer, die zum Parkplatz fahren. Die verbleibenden Parkplätze auf der Westseite entfallen, die Bushaltestelle wird bis Einmündung Hilteboldstraße verlängert.

Ferner wurde entlang der Südseite der Bürgermeister-Wallner-Straße zwischen den Einmündungen Augsburger Straße und An der Bildsaul ein Fußgängernotweg mit einer Breite von 1,50 Metern ausgewiesen.

Mit diesen und weiteren geplanten Maßnahmen will die Stadt das vor allem morgens und mittags am Schulzentrum herrschende Verkehrschaos in den Griff bekommen.

Die neuen Verkehrsregeln scheinen allerdings noch nicht allen Verkehrsteilnehmern klar zu sein. Allein am gestrigen Montag stellte die Füssener Polizei nach eigenen Angaben bei gemeinsamen Kontrollen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) insgesamt 56 Verstöße fest.

Am heutigen Morgen waren es weitere rund 40 Autofahrer, die das Einfahrverbot in die Feistlestraße missachtet haben sollen, wie Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) mitteilte. Weil die Verkehrsführung neu ist, blieb es zunächst bei mündlichen Verwarnung für die Betroffenen.

Doch das soll sich ab dem morgigen Mittwoch ändern, wie Eichstetter gegenüber dem Kreisboten ankündigte: „Ab morgen, 8. Februar, wird von der Polizei und dem KOD nach Bußgeld-Katalog mit 50 Euro verwarnt.“