Neuer Edeka-Markt im Hopfener Dreieck soll bis Herbst 2023 stehen

In den Startlöchern

Von Katharina Knoll schließen

Füssen – Zuletzt ist es in der Öffentlichkeit ruhig um den neuen Edeka-Markt an der Hopfener Straße geworden. Doch nun kommt Bewegung in die Sache.

Vor zwei Wochen hat der Lebensmittelmarkt die Baugenehmigung für seinen Neubau erhalten. Mitte September sollen nun die Bagger anrollen und die alten Gebäude auf dem Areal abreißen, sagt Simone Schmidt, Inhaberin des Edeka-Marktes, gegenüber dem Kreisboten.

„Momentan haben wir ziemliche Platzprobleme“, beschreibt Inhaberin Schmidt die Situation. Nicht nur die Gänge in der Edeka-Filiale, die aus den 70er Jahren stammt, sind schmal, auch der Parkplatz davor sei zu eng. Hinzu komme, dass die Kühlung im Gebäude nicht mehr ausreicht. „Alles ist alt, das ist kein Zustand mehr“, fasst Schmidt zusammen.



Deshalb hat sich der Lebensmittelmarkt nach einem Grundstück für einen Neubau umgeschaut – und wurde auf der gegenüberliegenden Straßenseite fündig. Dort soll nun ein moderner, deutlich größerer Markt entstehen (der Kreisbote berichtete mehrfach ausführlich). Im Februar fasste der Bauausschuss schließlich den Satzungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplans, im Juli erhielt Schmidt die Baugenehmigung für seinen Neubau.

Um mit dem Bau starten zu können, müssen jedoch erst einmal die alten Gebäude auf dem Grundstück abgerissen werden. Der Rohbau soll dann bis zum Winter stehen. „Für Herbst 2023 ist die Eröffnung geplant.“

Die Kunden erwartet dann ein Markt auf dem modernsten Stand der Technik. Breitere Gänge, schöne Regale und ein modernes Design sollen eine ansprechende Atmosphäre schaffen. „Das Sortiment wird erweitert“, erklärt Schmidt. So soll jede Abteilung etwas größer werden. Daneben kommt ein Backshop ins Haus. Außerdem stehen den Kunden dann mehr Parkplätze und auch Ladesäulen für E-Autos zur Verfügung.