Neuer Einsatzrekord in Sicht: Bergwacht Füssen blickt auf drei anstrengende Sommermonate zurück

Von: Katharina Knoll

Teilen

Der Bergwaldbrand am Zunderkopf Ende Juli war für die Bergwacht Füssen ein besonderer Einsatz. Dabei unterstützte sie die Feuerwehr bei den Löscharbeiten. © Bergwacht Füssen

Füssen – Die Bergwacht Füssen war in diesem Sommer gefordert wie noch nie. Allein 70 Mal mussten die Bergretter aus Füssen in den Monaten Juni bis August ausrücken. In diesen drei Monaten waren die Ehrenamtlichen 720 Stunden in Einsatz, lautet das Fazit der Bergretter.

Ende August verzeichnete die Bergwacht Füssen bereits 111 Einsätze – das sind mehr als im gesamten Jahr 2017. Mit diesem Ergebnis liegen die Bergwachtler auch deutlich über den Zahlen des Vorjahreszeitraums. Bis Ende August 2021 hatten die Bergretter 85 Mal ausrücken müssen – dabei war 2021 das einsatzreichste Jahr für die Bergretter seit 2012. Und mit dem Herbst stehen den Ehrenamtlichen heuer noch einsatzreiche Monate bevor.



Allein in den Sommermonaten verzeichnete die Füssener Bergwacht heuer 70 Einsätze. Und die erfahrungsgemäß einsatzreichen Herbstmonate stehen noch aus. © Bergwacht Füssen

Alleine im August erreichte die Bergwacht Füssen 30 Notrufe von verletzten bzw. blockierten und erschöpften Bergsteigern und Wanderern, Mountainbikern und Gleitschirmfliegern.

Viel zu tun hatte der Einsatzleiter mit seiner Mannschaft am 21. August. An diesem Tag musste die Bergwacht gleich zu sechs teilweise sehr anspruchsvollen, Einsätzen ausrücken. Die meiste Hilfe mussten die Bergwachtler bei Verletzungen der unteren Extremitäten leisten. Aber auch internistische Notfälle, Polytraumata, Kopfverletzungen und auch zwei Reanimation standen neben erschöpften bzw. blockierten Klettersteiggehern auf dem Programm. Im Juni halfen die Ehrenamtlichen einem kollabierten Hund am Buchenberg (der Kreisbote berichtete).

Hilfe bei Brand

Ein besonderer Einsatz war für die Bergwacht Füssen Ende Juli der Bergwaldbrand am Zunderkopf, an dem die Bergwacht zusammen mit Kameraden aus Murnau und Immenstadt die Feuerwehren bei den Löscharbeiten am Berg unterstützte. 24 Stunden dauerte dieser Einsatz von der Alarmierung bis zur Meldung „Feuer aus“.

Bergwacht Füssen unterstützt Feuerwehren beim Bergwaldbrand am Zunderkopf Fotostrecke ansehen

Unterstützung bei einem Drittel ihrer Einsätze bekam die Bergwacht Füssen zudem von ihren Kameraden der Bergwacht Kaufbeuren, die mit zwei Bergrettern an den Wochenenden vor Ort in der Rettungswache Füssen an der Klinik Füssen ihre Dienste absolviert.