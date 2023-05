Neuer Feneberg: Das Ergebnis einer „schweren Geburt“

Von: Riccarda Gschwend

Erleichtert und erfreut über das Ergebnis: (von links) Dr. Hermann Starnecker (VR-Bank), Bürgermeister Alfons Haf, Angela Hirtl (VR-Bank), Hans Schneider (Konzeptbau), Geschäftsführer Christof Feneberg und Christoph Huber (VR-Bank) bei der Eröffnung des neuen Marktes. © Gschwend

Bei der Eröffnung des neuen Feneberg-Marktes in Pfronten-Ried fiel mehrfach der Begriff „schwere Geburt“. Warum es ein langer Weg war und die Beteiligten glücklich über das Ergebnis sind.

Pfronten – Wenn man die neue Feneberg-Filiale in Pfronten-Ried betritt, fällt zunächst der großzügige Eingangsbereich auf. Hier befindet sich neben einer Bedientheke mit Bäckereiprodukten und Snacks auch eine Postfiliale. Obwohl bereits morgens um acht einiges los ist, gibt es kein Gedränge. Beim Rundgang durch den Laden zeigt sich auf einer Verkaufsfläche von 1.200 Quadratmetern ein Markt mit modernem Ambiente, der ein Vollsortiment von Lebensmitteln bis hin zu Drogerie- und Reinigungsprodukten, Tiernahrung, Zeitschriften, Haushalts- und Schreibwaren bietet.

Der Schwerpunkt liegt auf regionalen und Bio-Lebensmitteln. Passend dazu haben zur Eröffnung am Donnerstag einige VonHier-Landwirte ihre Probierstände aufgebaut – auch Ludwig Geisenhof, Von-Hier-Landwirt der ersten Stunde und seit weit mehr als 20 Jahren dabei, ist vor Ort und bietet Käsehäppchen an.

Ein langer Kampf

Dass die Pfrontener Kunden nun an dieser Stelle in dem neuen Markt stehen, ist das Ergebnis eines langwierigen Prozesses. „Es war ein langer Kampf. Wir sind heute froh, dass es ein gutes Ende genommen hat“, sagte Geschäftsführer Christof Feneberg bei der Eröffnung. Pfrontens Bürgermeister Alfons Haf (Pfrontner Liste) blies ins gleiche Horn. „Es ist wie bei einer Geburt. Es gibt Schmerzen, aber am Ende ist es gut.“ Was Hans Schneider von der Firma Konzeptbau Schneider dazu bewog, zu ergänzen: „Es war eine sehr lange Schwangerschaft und eine sehr schmerzhafte Geburt.“



Zum Hintergrund: Bereits seit etwa 15 Jahren wurde in Pfronten darum gerungen, einen geeigneten Standort für den neuen Lebensmittelmarkt zu finden. Dass die bisherige Filiale in der Allgäuer Straße zu klein und nicht mehr zeitgemäß war, war klar. Zunächst schien für einen Bau in der Meilinger Straße alles in trockenen Tüchern zu sein, dann gab es einen Bürgerentscheid, bei dem im Jahr 2010 die Pfrontener mit zwei Dritteln der Stimmen einen Planungsstopp erwirkten.

Die Gemeinde und die Firma Feneberg fingen wieder von vorn an. Diskutiert wurden verschiedene Varianten, bis schließlich das Gelände in der Theaterstraße hinter der VR-Bank das Rennen machte. Doch wie dritter Bürgermeister Alois Kling Revue passieren ließ, war es im Gemeinderat stets ein zähes Ringen, es gab etwa genauso viele Befürworter wie Gegner dieses Standortes.



„Attraktive Ortsmitte“

Nun ist es also geschafft und für Bürgermeister Alfons Haf ist der jetzige Standort vor allem in Hinblick auf den neuen „attraktiven Ortsmittelpunkt“ genau richtig. Auch die Vertreter des Bauherrn, der VR-Bank Augsburg-Ostallgäu, sprachen ihr Lob aus und dankten Feneberg, der mit seinem „unheimlich attraktiven Laden“ das Areal aufwerte und viel für die Region tue. Für Christof Feneberg ist es wichtig, „für die Menschen gut erreichbar zu sein und ihnen eine große Auswahl an Lebensmitteln bieten zu können.“ Er zeigte sich erleichtert angesichts des Ergebnisses der schweren Geburt: Einem „zukunftsfähigen Markt“ mitten im Ort.