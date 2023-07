Neuer Gemeinderat Uwe Angl: „Die Zukunft unserer Kinder sichern.“

Bürgermeister Werner Moll (rechts) begrüßt den neuen Lechbrucker Gemeinderat Uwe Angl. © Jutta Pyka

Uwe Angl rückt im Gemeinderat Lechbruck auf den Posten von Viola Hotter nach. Hotter hat den Gemeinderat wegen Umzugs in die Nachbargemeinde verlassen.

Lechbruck - Uwe Angl trat bei der Kommunalwahl 2020 erstmals für die Freien Wählergemeinschaft für den Gemeinderat Lechbruck an. Er ist 49 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Angl wohnt in Lechbruck und betreibt in Füssen die REWE-Filiale im Theresienhof.

Uwe Angl sitzt künftig in den Ausschüssen, in denen bislang Viola Hotter tätig. Konkret bedeutet dies, dass Angl Mitglied des Hauptverwaltungsausschusses und des Rechnungsprüfungsausschusses sein wird. Als Vertreter für Erwin Maas wurde er außerdem für den Finanzausschuss und den Abwasserverband benannt. Er wird weiterhin als Jugendbeauftragter bestellt.

Mit dem Kreisboten sprach er über seine Ziele als neues Mitglied des Gemeindeparlaments.

2020 haben Sie sich erstmals zur Wahl für den Gemeinderat aufstellen lassen. Was war der Grund hierfür?

Angl: „Nachdem ich nach 15 Jahre lang beruflicher Abwesenheit wieder nach Lechbruck zurückgekommen bin, habe ich gemerkt, was Lechbruck alles zu bieten hat. Und mein Interesse ist es, mich für Lechbruck einzusetzen. Mein Hauptaugenmerk ist die Lokalpolitik.“

Was sind Ihre konkreten Anliegen für Lechbruck, was möchten Sie gerne erreichen?

Angl: „Ich möchte erreichen, dass sich die vorhandene Infrastruktur hier in Lechbruck noch weiter verbessert und dass ausreichend Arbeitsplätze für die jungen Menschen vorhanden sind, so dass die Jugend nicht aus beruflichen Gründen aus Lechbruck abwandern muss. Ich möchte, dass die Zukunft unserer Kinder und Jugend gesichert ist. Dafür werde ich mich auch als Jugendbeauftragter einsetzen. Ich stelle mir vor, dass ich mich mit den Jugendlichen zusammensetzen werde, um zu hören, was sie hier in der Gemeinde brauchen.“

Sie folgen Viola Hotter nicht nur in den Gemeinderat, sondern auch in die Gremien Hauptverwaltungsausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss. Durch Ihre berufliche Tätigkeit sind Sie sicherlich für diese Ausschüsse besonders gut geeignet.

Angl: „Ja, da ich selbstständiger Kaufmann bin, bin ich es gewohnt, kaufmännisch zu denken und zu handeln und gleichzeitig auf Nachhaltigkeit zu achten. Es ist wichtig, den Gemeindehaushalt im Auge zu haben und zu schauen, auf welchen Gebieten die Gemeinde auch das Geld einnehmen kann, das sie dann wieder zum Wohle der Bevölkerung ausgeben kann. Ich brauche aber sicherlich Zeit, um mich in alle Belange des Gemeinderates einzuarbeiten. Doch ohne diese Einarbeitung kann ich keine fundierte Meinung bilden. Und mir ist es wichtig, meine Meinung auch jederzeit der Bevölkerung gegenüber begründen zu können.“

Kreisbote: Vielen Dank für das Gespräch.

Jutta Pyka