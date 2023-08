Neuer technischer Vorstand für die EWR

Teilen

Mag. Richard Alber (links, kaufmännischer Vorstand EWR) und der neue technische Vorstand DI (FH) Sebastian Freier. © Rolf Marke

Mit dem August startet eine neue Ära bei den Elektrizitätswerken Reutte (EWR). Nach dem letztjährigen Vorstandswechsel folgt nun die nächste Veränderung.

Reutte – Mit dem August startet eine neue Ära bei den Elektrizitätswerken Reutte (EWR). Nach dem letztjährigen Vorstandswechsel von Michael Hold zu Mag. Richard Alber folgt nun auch der Wechsel auf der technischen Vorstandsseite. DI (FH) Sebastian Freier löst den technischen Vorstand Dr. Christoph Hilz nach zehn Jahren der EWR-Zugehörigkeit ab. Das teilte das Unternehmen jetzt mit.

Mit dem 46-jährigen gebürtigen Oberammergauer Sebastian Freier gewinnt die EWR AG einen energie- und wasserwirtschaftlichen Experten. Vor seiner Vorstands-Position war er Abteilungsleiter der Energiewirtschaft in der Thüga-Grüppe und Prokurist bei der PwC AG, wo er (kommunalen) Energieversorgern in Deutschland und Österreich beratend zur Seite stand.



Mit Freier und Alber erstrahlen innerhalb von einem Jahr zwei neue Gesichter an der Spitze der EWR-Gruppe. Und es warten einige Herausforderungen auf das neue Vorstandsteam: vom Ausbau der erneuerbaren Energien, über volatile Preise am Energiemarkt, bis hin zur Arbeitskräfteknappheit. Es brechen neue Zeiten in der Energiewirtschaft und auch bei den EWR an, denen es mit neuen Strategien, neuen Ideen und einem „frischen Wind“ zu begegnen gilt.

„Der Ausbau der erneuerbaren Energien und der notwendigen Energienetze ist ein zentrales Thema. Herausforderungen wie Investitionen in die Leistungsfähigkeit unserer Netze, den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen, sowie naturverträgliche Wasserkraftprojekte in unserer Region sind nur einige Meilensteine, die damit einher gehen. Es sind turbulente Zeiten und ich freue mich auf die Entwicklungen, die stattfinden werden“, so Freier.