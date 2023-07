Riedener Sportwoche: Viel Spaß bei Staffellauf und Tauziehen

Für alle erwachsenen Teilnehmer gab es beim Via-Claudia-Lauf bunte Schirme. © SV Rieden

Einen neuen Rekord gab es bei der Riedener Sportwoche: 140 Teilnehmer kämpften in verschiedenen Disziplinen - so viele wie noch nie.

Rieden a.F. - Zwölf Mixed-Mannschaften kämpften bei der 12. Riedener Sportwoche im Staffellauf, Asphaltstock, Volleyball, Luftgewehrschießen und Tauziehen um den Gesamtsieg. Daneben waren 17 Schülermannschaften in den Disziplinen Staffellauf, Geschicklichkeitslauf, Weitsprung und Tauziehen am Start. Das letzte Schülerteam hat sich erst fünf Minuten vor Beginn des Staffellaufes gefunden! Insgesamt waren diese 140 Teilnehmer ein neuer Rekord.

Die Mannschaft „D’Wiefe Riadar“ war im Tauziehen und Asphaltstock unschlagbar und hat den Sieg der letzten Sportwoche 2018 verteidigt. Die Zweitplatzierten „Hot Chick Cold Beer“ waren die Besten im Laufen und die Drittplatzierten „Team Leergut“ hatten ihre Stärken beim Volleyball und Schießen.

Bei den Schülern A siegten „Die flinken Füchse“ mit Luis Scholz, Marlena Holzmann, Oscar Pfeiffer und Mara Friedl vor den „Turbo-Tornados“ und den „Tanzmäusen“.

Zwei erste Plätze

Zwei erste Plätze gab es bei den Schülern B. „Die coolen Pommes“ mit Adrian Schmid, Laurin Lochbihler, Xaver Kleinhenz, Sara Haas und „Die wilden Kerle“ mit Jakob Keller, David Helmer, Vinzent Scholz und Max Sedlmeier waren punktgleich. Den dritten Platz ebenfalls punktgleich belegten die „Cool Girls“ und „Die fantastischen Vier“.

Die „Gepardinnen“ mit Helena Schmid, Marie Keller, Lena Haas und Sina Schwarzenbach aus den Schülern C siegten in drei von vier Disziplinen vor „The Allgäu Tigers“, „JoMaSaMa“ und „Die Seitenstecher“. Bei den Schülern D siegte das Team „Black Lions“ mit zwei ersten Plätzen vor den „The Materials“, „No-Name“, „Die Kickers“, „ Die coolen Socken“ und den „Knalltüten“.

Mit einer ausgelassenen Party im Zelt am Sportplatz feierten die Teilnehmer die Ergebnisse einer abwechslungsreichen und spaßigen Woche.

Via-Claudia-Lauf mit 41 Teilnehmern

Außerhalb der Teamwettbewerbe nahmen 41 Läufer in allen Altersklassen von Jahrgang 2021 bis 1953 am „Via-Claudia-Lauf“ teil. Die Kinder bekamen Urkunden und ein Geschenk, die Erwachsen einen bunten Schirm.

Ein ganz großes Dankeschön geht an Andrea Bär, die sich als Hauptorganisatorin in Zukunft aber leider zurückziehen will – der Sportverein hofft, für die nächste Sportwoche 2025 einen Nachfolger bzw. ein Nachfolgerteam zu finden. Ein besonderer Dank gilt auch den vielen Helfern, ohne die ein solches Event nicht durchführbar wäre.

Bei der Siegerehrung: (v.l.): Kati Königer 1. Vorstand, Korbinian Steiner, Valentin Mattern, Lorenz Köpf, Alina Becht, Paul Helmer, Paul Huth (Team Hot Chick Gold Beer), Christoph Boos, Michael Donatin, Anja Schmidbauer, Christoph Helmer, Kathrin Damm, Daniel Reuter (alle Team Leergut) Andrea Bär. Vorne sitzend: Manuel Köpf, Philipp Schmid, Marlene Schmid, Lena Schilling, Thomas Haf, Christian Helmer (Team D’Wiefe Riadar). © SV Rieden