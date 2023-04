Neues Gastrokonzept beim Füssener Volksfest

Teilen

Beim Füssener Volksfest ist ein buntes Unterhaltungsprogramm geboten. © Lukaszewski (Archiv)

In Füssen ist auch heuer wieder ein Volksfest geplant. Der traditionelle Rummel soll am Mittwoch, 7. Juni, starten und bis Sonntag, 18. Juni, dauern.

Füssen – Wie Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter mitteilt, wird es in diesem Jahr erstmals mehrere kleine Zelte anstatt eines großen Bierzelts geben. Das neue Gastrokonzept sieht außerdem verschiedene Essensstände, Bier- und Cocktailausschank und einen großen Biergarten vor, in dem 1000 Besucher Platz finden. Hinzu kommen eine Bühne mit Musik und natürlich die Fahrgeschäfte.

Eröffnet wird das Volksfest am 7. Juni um 17.30 Uhr mit einem Umzug vom Schrannenplatz zum Festplatz. Das genaue Programm steht aktuell zwar noch nicht fest, aber einige Höhepunkte kann der Bürgermeister schon nennen: So wird es ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Schlagernacht und DJ-Nacht geben.

Am 13. Juni ab 15 Uhr wird voraussichtlich das „Füssener Miteinand“ mit Kaffee, Kuchen und Crêpes für ältere Besucher angeboten. Am 14. Juni ist der Kindertag geplant und am 15. Juni der Tag der Betriebe und der Vereine ab 17 Uhr. Ein Höhepunkt des soll am 16. Juni um 22 Uhr das Feuerwerk werden.