Pfronten will den Radverkehr fördern

Gemeinderat beschließt Radverkehrskonzept

Von Alexander Berndt schließen

Die Gemeinde Pfronten will das Radfahren sicherer und attraktiver machen. Dazu hat der Gemeinderat jetzt ein Radwegekonzept auf den Weg gebracht.

Pfronten – Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine Radverkehrskonzeption angenommen, durch die das Radfahren in der Gemeinde in den kommenden Jahren attraktiver und sicherer gemacht werden soll.

Während sich Pfronten dabei am Leitbild „Raddorf“ orientiert, das den Interessen aller Radfahrer gerecht zu werden versucht, steht das Alltagsradwegenetz im Mittelpunkt des Radverkehrskonzepts. Zu diesem hatte ein Arbeitskreis „Mobilität“ bereits in der Vergangenheit Überlegungen angestellt hat. Das erklärte der Leiter der Ortsentwicklung, Jan Schubert, bei der Vorstellung der Radverkehrskonzeption.



Da Alltagsradler, die den Drahtesel zum Beispiel für den Weg zu ihrer Arbeitsstätte benutzen und deshalb zumindest teilweise „andere Ansprüche als Freizeitradfahrer“ haben, seien zur Umsetzung der im Konzept genannten Zielsetzungen „Handlungsfelder definiert und Maßnahmenbereiche erarbeitet“ worden, erklärte Schubert. Diese sollen für die nächsten rund zehn Jahre den Rahmen bilden, „den Alltagsradverkehr in Pfronten verkehrssicher und attraktiv zu entwickeln“, so Schubert weiter.



Mehr Radwege

Dabei konzentriere sich das Konzept als Planungsgrundlage für den Ausbau der Radinfrastruktur unter anderem auf den Entwurf eins durchgängigen Alltagsradnetzes, die Bereitstellung von Fahrradabstellanlagen, die Beseitigung von streckenbezogenen Defiziten, die Bestandsanalyse der Wege, Führungsform des Radverkehrs, Netzlücken sowie Gefahren- und Problemstellen.



In einem Leitbild „Rad“ soll der anzustrebende Zustand beschrieben werden, auf den alle Maßnahmen der kommenden zehn Jahre abzielen, während die Gemeinde mit der Förderung des Radverkehrs Zielsetzungen wie etwa den Ausbau eines lückenlosen und sicheren Alltagsradwegenetzes verfolgt. Gleichzeitig wolle man damit eine flächendeckende, dezentrale Radinfrastruktur schaffen, deren Unterhalt denn auch fortlaufend sichergestellt werden soll.



Zudem unterstrich Schubert, dass dadurch versucht werde, die Belange des Fuß-, Rad- und Kfz-Verkehrs gleichberechtigt zu berücksichtigen sowie ein Umstieg der Bürger von der Kfz-Nutzung auf das umweltfreundlichere Rad und den ÖPNV zu fördern.

Schubert, der auch die neu zu schaffende Stelle als Mobilitätsbeauftragter bekleiden wird, teilte mit, dass derzeit „60 Prozent der Strecken im Alltagsradwegenetz nicht okay“ seien und man „den Ausbau deutlich verbessern“ müsse. Deshalb packe man insgesamt 54 Entwicklungsmaßnahmen an, womit das „Alltagsradwegekonzept eine große Herausforderung“ sei. Bürgermeister Alfons Haf bezeichnete das Strategiepapier dagegen als „ein ganz großes Werk“, das „kein Papiertiger“ werden dürfe.