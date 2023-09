Der „Dream King“ schlägt ein

Von: Chris Friedrich

Gut gegen Böse: Der Schwanenprinz zwingt den Bösewicht in die Knie. © Dominik Sporer

Neue Wege beschreitet die „Sisi“-Darstellerin Janet Chvatal: Als Regisseurin hat sie jetzt das Musical „Dream King“ auf die Bühne des Festspielhauses gebracht.

Füssen – Janet Chvatal, eigentlich bekannt als stimmgewaltige „Sisi“, ist auch als Regisseurin ein Publikumsmagnet: mit ihrem Ensemble feierte sie am vergangenen Wochenende mit dem Musical „Dream King“ einen großen Erfolg: Alle drei Aufführungen feierte das Publikum im immer fast vollen Haus geradezu frenetisch.

Der Star schlechthin war dabei Jan Ammann. Zuletzt in einer ARD-Soap zu sehen, wurde Amanns Rückkehr zum Theater allgemein begrüßt. Eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn am Samstagabend reagierte Ammann auf die lauten „Jan-Jan“-Rufe von fünf angereisten Autogrammjägerinnen und kam zu ihnen vor den Bühneneingang.



Gewohnt stimmgewaltig trat auch Patrick Stanke auf, der seine Rolle glänzend ausfüllte. Für Lokalkolorit sorgt dabei der Füssener Geiger John Arthur Westerdoll vom Theater- und Kulturverein, der sein Instrument mitgebracht hat. Er spielt virtuos den Großvater, mit dessen Auftritt das neue Musical beginnt.



Die in „Dream King“ in vielen beeindruckenden Bilderbuchbildern erzählte Prinzengeschichte ist ein Märchenstoff und bringt musikalisch die Botschaft „Lebe Deinen Traum. Träume nicht dein Leben“ unters Publikum. Genutzt werden die vielen technischen Möglichkeiten der großen Bühne.

Wie bei den anderen Musicals im Programm, begeistern auch hier die Tanzeinlagen sowie die Lichteffekte. Die Inszenierung ist stimmig. Warum es bei den Szenen vor der Pause ziemlich bierernst zugehen musste, blieb für einige Zuschauer jedoch ein Rätsel.



Applaus für Green

Gut gegen Böse: wie würde das wohl am Ende ausgehen? Der „Schwanenprinzen“ ist der besserer Fechter, zwingt den ebenfalls hochgewachsenen Bösewicht in die Knie. Schon bei den vorausgegangenen Aufführungen von Chvatals „Schwanenprinz“ auf dem „Musicalschiff“ hatte sich Chris Green als Diener in einer Glanzrolle bewährt.

Er erhielt für seine Darstellung und Gesangskunst Sonderbeifall vom Publikum. Großartig spielten auch die Kinder, die bei den Profis mitwirken durften und hier, wo überdimensionale Puppen wie der Rote Ritter auftreten, mit ihren Leistungen mithielten.



Blass blieben hingegen die wechselnden Hauptdarstellerinnen, was jedoch an beider Rollen im neuen Musical „Dream King“ liegt, das nun fest im breiten Festspielhaus-Programm verankert ist: angekündigt sind weitere Aufführungen am Ende des Jahres. Vielleicht legen Chvatal und Marc Gremm als Autoren den „Kaiserinnen“ neue Kleider in die Garderobe... Schön wärs.