Neujahrsempfang in Pfronten: Bürgermeister Haf sorgt sich um den Zusammenhalt

Beim Pfrontener Neujahrsempfang sprechen Bürgermeister Alfons Haf (v.r.), der evangelische Pfarrer Andreas Liedtke, sein katholischer Kollege Werner Haas sowie der Vorsitzender der Feuerwehr Dorf-Heitlern, Andreas Fichtel, im Namen der örtlichen Vereine. Im Hintergrund die Stubenmusik „Zithergräsle“, die die Veranstaltung musikalisch umrahmte. © Gemeinde Pfronten

Erstmalig nach zweijähriger Coronapause fand am vergangenen Wochenende wieder der gemeinsame Neujahrsempfang der Gemeinde sowie der Kirchengemeinde statt.

Pfronten – Rund 50 Gäste aus Gesellschaft, Sport und Politik konnte Haf als Gastgeber sowie im Namen der beiden Ortspfarrer Werner Haas und Andreas Liedtke begrüßen. Stellvertretend für die anwesenden Vertreter der heimischen Blaulichtorganisationen dankte Haf der Leiterin der Grenzpolizeistation Pfronten, Susanna Buchmiller, Füssens Polizeichef Edmund Martin, Kreisbrandinspektor Peter Einsiedler sowie dem Bereitschaftsleiter Dr. Michael Stemmler vom BRK für ihren täglichen Einsatz.

In seiner Rede zog der Gemeindechef eine kurze Bilanz des abgelaufenen Jahres, in dem wieder ähnlich viele Veranstaltungen wie vor der Corona-Krise stattfinden konnten. Haf dankte in diesem Zusammenhang allen ehrenamtlich tätigen Bürgern für ihr Engagement bei der Organisation von Veranstaltungen im Vereinsleben.



Allerdings werde es in der heutigen Zeit immer schwerer, etwa für Vorstandsämter Freiwillige zu finden. Die Gemeinde werde daher heuer erstmals einen „Tag der Vereine“ anbieten, bei dem sich alle Vereine einer breiten Öffentlichkeit vorstellen und um neue Mitglieder werben könnten.



In den Mittelpunkt seiner Ansprache stellte der Rathauschef den Zusammenhalt in der Gesellschaft im Allgemeinen und in der Pfrontener Bevölkerung im Speziellen. Während es noch in der landwirtschaftlich geprägten Zeit in den 1960er Jahren üblich gewesen sei, sich im persönlichen Kontakt gegenseitig zu helfen und zusammenzustehen, sei dies heute im Zeitalter der digitalen Kommunikation nicht mehr selbstverständlich. Haf betonte, wie wichtig der Zusammenhalt über die Arbeit der Vereine sei und bat alle Anwesenden, daran zu arbeiten, „dass es weniger heißt: ‚machen wir halt was zusammen´, sondern ‚wir halten zusammen´ und noch besser ‚wir geben uns gemeinsam Halt´“.



Dank an Ehrenamtliche

Haf bedankte sich bei allen Anwesenden für ihr ehrenamtliches Engagement für das Allgemeinwohl und appellierte an die Versammlung: „Mir wäre es wichtig, dass wir in Pfronten zusammenhalten, nicht, weil wir keine andere Wahl haben, sondern weil wir es wollen!“



In die Welt der Fabeln tauchten Pfarrer Werner Haas und Pfarrer Andreas Liedtke in ihrem gemeinsamen Grußwort ein. So zeige die Fabel vom Frosch, wie wichtig es sei, sich auch in schwierigen Zeiten nicht aufzugeben. Denn dem in ein Milchfass gefallenen Frosch gelang es unbeabsichtigt durch das eigene fortwährende Strampeln aus der Milch Butter zu machen und so aus dem Fass wieder zu entkommen. Die Fabel von der Kuh versinnbildliche Großzügigkeit bereits zu Lebenszeiten. Dazu zählten übertragen auf die Gesellschaft eine aktive Zuwendung gegenüber dem Mitmenschen, das Schenken von Aufmerksamkeit, die Handreichung als Dank oder Versöhnung, aber auch schon ein einfaches Anlächeln in der Begegnung.



Mit der Fabel von der Libelle verdeutlichten die beiden Geistlichen ferner, wie wichtig es sei, Mut zum Träumen zu haben, Hoffnung und Zuversicht zu behalten. Pfarrer Liedtke und Pfarrer Haas riefen außerdem dazu auf offen zu sein, „in den Ereignissen und Begegnungen des neuen Jahres den ganz persönlichen Anruf Gottes an mich zu entdecken“.



Feuerwehren feiern

Stellvertretend für die in diesem Jahr ihr 150-jähriges Jubiläum feiernden Feuerwehren in Dorf-Heitlern und Berg wandte sich Andreas Fichtel anschließend im Namen aller Vereine an die Anwesenden. Der Vorsitzende der „Dorfer Feuerwehr“ ist als „Pater Andrew“ als Fastenprediger im Fasching weit bekannt und fasste daher auch seine Grußbotschaft in launige Verse. So empfahl er an die Fabel mit dem Frosch anknüpfend, nicht auch noch den Kopf hängen zu lassen, wenn einem das Wasser eh schon bis zum Halse stehe. Der Gemeinde riet Fichtel in seinen Spottreimen in die Straßenlaternen gleich kaputte Glühbirnen zum konsequenten Energiesparen einzuschrauben. Sorgen bereitet allerdings auch ihm der Trend, sich nicht mehr im Ehrenamt einbringen zu wollen. Ganz im Geiste des Fastenpredigers rief „Pater Andrew“ abschließend dazu auf, weniger zu schimpfen und sich stattdessen gegenseitig mit mehr Respekt zu begegnen.