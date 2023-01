Neujahrsempfang Lechbruck: Zukunftsaufgabe Klimakrise

Bürgermeister Werner Moll (links) blickt beim Neujahrsempfang auf die in diesem Jahr bevorstehenden Aufgaben. Die Musikkapelle sorgt derweil für die richtigen Klänge. © Pyka

Erstmalig fand jetzt ein Neujahrsempfang der Gemeinde Lechbruck statt. Bürgermeister Werner Moll nutzte die Gelegenheit, seinen Dank auszusprechen.

Lechbruck – Erstmalig fand jetzt ein Neujahrsempfang der Gemeinde Lechbruck statt. Obwohl das Wetter dem Termin nicht so wohlwollend gegenüber stand wie erhofft, fanden sich neben dem Gemeinderat und der Musikkapelle Lechbruck, die den Neujahrsempfang musikalisch umrahmte, doch zahlreiche Besucher am Pavillon ein, um die Ansprache des ersten Bürgermeisters Werner Moll zu lauschen.

Moll nutzte die Gelegenheit, sich im Rahmen seines Rückblicks auf das vergangene Jahr bei vielen Vereinen und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Gemeinde zu bedanken. Ohne die Arbeit dieser Menschen könnte in der Flößergemeinde nicht ein derartig vielfältiges und buntes Angebot an Konzerten, Theaterveranstaltungen, Festen und Märkten stattfinden.

Besonders betonte der Rathauschef dabei unter anderem die Arbeit der Feuerwehr, der Mitarbeiter des Bauhofs und der Kläranlage, der zahlreichen First Responder, die oft die ersten an einer Unfallstelle sind sowie die Mitarbeiterinnen des Kindergartens, die während der Corona-Pandemie die Notbetreuung übernommen hatten.

Vieles in Angriff genommen

Vieles sei im abgelaufenen Jahr in Angriff genommen worden, erinnerte Moll. Dazu gehörten unter anderem die weitere Digitalisierung der Grundschule, die Verbesserung der Kältetechnik im Eisstadion, den Erwerb der Lastenräder, der Neubau des viergruppigen Kindergartens und die Nahwärmeversorgung für das neue Baugebiet am Rottachweiher. Auch der Neubau des neuen Feuerwehrhauses wurde beschlossen und soll nun in diesem Frühjahr beginnen.



Auch in diesem Jahr wolle die Verwaltung verschiedene Vorhaben in Angriff nehmen, kündigte Moll an. So soll unter anderem die Schongauer Straße mitsamt der Wasserleitung erneuert werden. Dabei soll gleichzeitig mehr Raum für einen Geh- und Radweg geschaffen werden.



Keine neuen Schulden

Wichtig sei, das betonte der Bürgermeister, dass trotz hoher notwendiger Investitionen die Verschuldung des kommunalen Haushalts weiter gesenkt werden konnte und auch heuer keine Neuverschuldung vorgesehen ist.



Als eine der großen Zukunftsaufgaben nannte Moll die Bewältigung der Folgen der Klimakrise, wie die Trockenheit durch die heißen Sommer in der jüngeren Vergangenheit und die dadurch sinkenden Grundwasserspiegel. Investitionen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und des Hochwasserschutzes würden notwendig werden. Ebenso wird sich die Gemeindeverwaltung mit Fragen wie Windkraft und Photovoltaik-Anlagen beschäftigen müssen.



Zum Abschluss seiner Ansprache bedankte er sich noch einmal bei allen, die zum Gelingen eines lebendigen Gemeindelebens beitragen und lud zu Gesprächen bei Glühwein, Punsch und Würstchen am Stand des ERC ein. Dieser Einladung folgten trotz des widrigen Wetters viele Bürger gerne. (jp)