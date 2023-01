Ostallgäuer Wasserwachten begrüßen das neue Jahr

Von: Matthias Matz

Die Ostallgäuer Wasserwachten begrüßen am Sonntag in Füssen das neue Jahr. © Michael Lukaszewski

Nach dem Ende der Corona-Krise kehrt der das normale Leben wieder zurück. Dazu gehört auch das traditionelle Neujahrsschwimmen der Ostallgäuer Wasserwachten.

Füssen - Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause konnte am gestrigen Sonntag endlich wieder das traditionelle Neujahrs-Fackelschwimmen der Ostallgäuer Wasserwachten im Lech stattfinden. Das Spektakel begann wie immer sofort bei Einbruch der Dämmerung. „Aus der Flussbiegung kommen schon die ersten Rettungsschwimmer“, riefen einige Zuschauer ganz begeistert um 17 Uhr.

Unter den 100 Schwimmern am 1. Januar war auch ein Mann vom Timmendorfer Strand an der Ostsee. Auch ihn hatte die Flusstemperatur von schätzungsweise drei Grad nicht davon abgehalten, den Zuschauern - es waren Tausende gekommen - ein gutes neues Jahr zu wünschen. Mit der großen Schar aus Vereinsmitgliedern der Ostallgäuer Wasserwachten ließ er sich im hellen Fackelschein flussabwärts treiben.

Auch die Böllerschützen begrüßen am Schwalbenlech auf ihre Art das neue Jahr. © Michael Lukaszewski

Währenddessen stand auf und unter der Theresienbrücke das Publikum. Lautstark begrüßte es die Schwimmer auch von den „Logenplätzen“ aus. Vor den Mauern des ehemaligen Benediktinerklosters St. Mang reihten sich Füssener und ihre Gäste auf. Unten bildeten sich mehrere Reihen am Flussufer.

Rudi Achatz aus dem Organisationsteam der Füssener Wasserwacht genoss es vor dem Berger-Weinladen an der Lechhalde stehend, wie der Ansturm der Zuschauer schon gegen 16 Uhr einsetzte. Ziel waren die Förderkreis-Stände, wo die eifrigen Helferinnen und Helfer den Wünschen nach Glühwein, alkoholfreiem Punsch und heißen Wienerle nachkamen.

Das Neujahrsspektakel, das wie ein Magnet wirkte, sollte, wie Achatz im Gespräch mit dem Kreisbote unterstrich, einmal mehr unfallfrei verlaufen – bis Redaktionsschluss waren jedenfalls keine Vorfälle bekannt.

Auffällig auf der Brücke: das blaue Fahrzeug des Technischen Hilfswerks (THW). „Wir sind mit vier Mann hier und sorgen für die Stromversorgung der Stände“, so Martin Zienert vom THW. In entspannter Stimmung sicherten sich unterdessen die Füssener Böllerschützen ihren angestammten Platz am Schwalbenlech. Dorthin hatte es besonders schaulustige Leute gezogen. „Die Füssener sind das Böllern gewöhnt“, kommentierte ein Beobachter die Fluchtbewegungen von Touristen mit Kleinkind, die von den Salutschüssen überrascht worden waren.

Zum Abschluss der Veranstaltung gab es wie gewohnt ein großes Feuerwerks, das nicht nur die anwesenden Mädchen und Buben zum Himmel blicken ließen.