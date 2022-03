Noch keinen Nachfolger gefunden: Hauptamtsleiter Peter Hartl bleibt vorerst in Füssen

Von: Matthias Matz

Teilen

Da es noch keinen Nachfolger gibt, wird Peter Hartl länger als ursprünglich geplant der Stadt Füssen als Hauptamtsleiter erhalten bleiben. © Archiv/Knoll

Füssen/Seeg – Die Stadt Füssen hat immer noch keinen Nachfolger für Hauptamtsleiter Peter Hartl gefunden. Deshalb wird Hartl länger im Füssener Rathaus beschäftigt bleiben als geplant.

Einen Tage vor dem offiziellen Ende des Arbeitsverhältnisses von Hauptamtsleiter Peter Hartl hat die Stadt noch immer keinen Nachfolger gefunden. Das bestätigte die Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung am vergangenen Freitag. Für Hartls neuen Arbeitgeber, die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Seeg bedeutet dies, noch eine Weile auf ihren neuen Geschäftsstellenleiter warten zu müssen.

„Peter Hartl wird wegen der vakanten Stelle und der krankheitsbedingten Ausfälle im Rathaus über den 31. März hinaus noch für die Stadt zur Verfügung stehen“, teilte Pressesprecher Felix Blersch am vergangenen Freitag gegenüber unserer Zeitung mit. „Dies ist insoweit auch mit der VG Seeg kommuniziert“, so Blersch weiter.



Hartl wechselt aus persönlichen Gründen nach Seeg

2019 nach Füssen gekommen, erarbeitete sich der gebürtige Oberpfälzer Hartl in Füssen schnell einen exzellenten Ruf als ausgesprochen kompetenter Geschäftsleiter der Stadtverwaltung. Aus persönlichen Gründen, so die offizielle Verlautbarung, wollte er nun eigentlich zum 1. April in die Verwaltungsgemeinschaft Seeg wechseln. „Ich hoffe, mich dort wieder mehr den Belangen der Bürgerinnen und Bürger mit deren Familien mit Kindern, den Jugendlichen und den Senioren widmen zu können, als dies in Füssen der Fall war“, so Hartl Anfang Januar. Doch daraus wird vorerst nichts.



Doch warum ist es dem Rathaus nicht gelungen, einen geeigneten Nachfolger zu finden? Immerhin hatte Hartl seinen Abgang bereits Anfang Januar bekannt gegeben. Die Stadt hatte daraufhin die Stelle auch sofort ausgeschrieben. Ende Februar war die Stellenausschreibung dann noch einmal verlängert worden.



Keinen geeigneten Bewerber gefunden

Bislang seien zwar sechs Bewerbungen bei der Stadt eingegangen, teilte Blersch mit. Allerdings: „Aus dem durchgeführten Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren konnte kein geeigneter Bewerber gefunden werden.“



Als Gründe für die wenigen Bewerbungen vermutet der Pressesprecher die insgesamt angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt sowie den Fachkräftemangel. Dazu komme, so Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) gegenüber dem Kreisboten, dass die Stelle des Hauptamtsleiters mit besonderen Anforderungen verbunden sei.

„Das ist eine sehr spezielle Position“, sagte er. Zum Anforderungsprofil an einen Hauptamtsleiter gehören laut Eichstetter unter anderem Organisation, Leitung und Führen der Hauptverwaltung, die fachliche Unterstützung des Bürgermeisters und des Stadtrates sowie seiner Ausschüsse, Organisation und Vorbereitung von Sitzungen sowie die Überwachung des Vollzugs der Gremienbeschlüsse.

Trotz des bislang schleppenden Verfahrens ist der Rathauschef weiterhin zuversichtlich, in absehbarer Zeit einen geeigneten Kandidaten zu finden. „Das ist am Kochen“, sagte er.