Rote Rosen für die Kunden

Von: Alexander Berndt

An sechs Tagen in der Woche für die Kundschaft im Einsatz: Alexander Russmann (links) und sein Team von „Norma“ in Pfronten-Meilingen. © Berndt

Mit roten Rosen und Sonderangeboten empfängt der „Norma“ in Pfronten-Meilingen nach großem Umbau seine Kunden.

Pfronten – „Wir haben ihn schon vermisst, unseren Norma“, sagte eine Kundin, die bereits seit Jahren Stammkundin ist, bei der Wiedereröffnung des Geschäfts. Zur Feier des Tages bekamen sie und ihr Mann in der erweiterten Filiale des Discounters in der Meilinger Straße in Pfronten sogar eine rote Rose geschenkt.



Die in der Art einer Weihnachtsfee kostümierte Mitarbeiterin Xenia hatte zu diesem Zeitpunkt schon „etwa 300“ von insgesamt 3000 solcher Blumen an Kunden ausgehändigt, die sie ab sieben Uhr morgens mit einem freundlichen Lächeln aus dem neu eröffneten Laden verabschiedete.



Das Ehepaar aus Vils im benachbarten Tirol tat es demzufolge einer großen Anzahl von weiteren Kunden gleich, die sich wohl nicht nur einen ersten Eindruck vom neuen Ambiente des auf 950 Quadratmeter erheblich vergrößerten Supermarktes verschaffen wollten. Schließlich verließen viele von ihnen das sechs Wochen lang geschlossene Geschäft nicht ohne zumindest halbwegs gefüllten Einkaufskorb.

Darunter dürften denn auch einige der eigens offerierten Sonderangebote gewesen sein, die Filialleiter Alexander Russmann und seine knapp zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Kunden auf Lager hatten und für die mittels 30.000 Handzetteln geworben worden war.

Um den Kunden das gesamte Warenangebot „ansprechender zu präsentieren“ und die Nahversorgung der Bevölkerung „besser zu gewährleisten“, wie ein „Norma“-Mitarbeiter erklärte, habe man den Discounter in der Meilinger Straße so vor kurzem eben noch einmal erweitert, nachdem der erste Umbau des Geschäfts vor 17 Jahren und damit ungefähr 13 Jahre nach dessen Neueröffnung über die Bühne gegangen war.



Nun präsentiert sich „Norma“ in Pfronten ganz modern sowie mit „neuester Technik“, wie beispielsweise einem Kühlregal, das über Wärmerückgewinnung verfügt, während auf dem Dach bereits vorher schon mithilfe von Photovoltaik Energie gewonnen wurde.