DLRG bildet in Füssen Rettungsschwimmer und Wasserrettungshunde aus

Von: Katharina Knoll

Teilen

Spielerisch lernt der Wasserrettungshund der DLRG, ins Wasser zu springen. Hier lockt ein Hundeführer seinen Vierbeiner ins Wasser. © DLRG

Füssen – Kürzlich staunten die Badegäste am Obersee nicht schlecht: Die DLRG war mit fünf Hunden zu Gast im Freibad und zeigte, was ein Wasserrettungshund leisten kann.

DLRG bildet in Füssen Rettungsschwimmer und Wasserrettungshunde aus Fotostrecke ansehen

Lars und Anika Forstner von der DLRG Füssen haben bereits vor drei Jahren die Ausbildung mit ihrer Hündin Enya am Gardasee begonnen und bringen das Know-how in die DLRG Füssen. Im Rahmen der Ausbildung werden die Hundeführer auch zu Rettungsschwimmern und Sanitätern ausgebildet.

Dazu kommt die Ausbildung des Hundes. Dieser lernt auf Kommando ins Wasser zu springen und mit dem Rettungsschwimmer zusammen zu einem Ertrinkenden zu schwimmen, um diesen zu retten. Aber auch das Ziehen eines kleinen Bootes muss das Tier bei seiner Prüfung unter Beweis stellen.

Die Ersten in Bayern

„In Bayern sind wir die erste DLRG, die im Rahmen des Wachdienstes dauerhaft den Hund als Unterstützung für den Rettungsschwimmer einsetzen will“, so der Technische Leiter der DLRG Füssen, Dominik Schneider. Ihre Ausbildung werden die Hundeführer überwiegend am Obersee und am Forggensee absolvieren.

kb