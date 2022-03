Emotionale Schilderung über die aktuelle Situation in der Ukraine

»Omas gegen Rechts« gedenken in Füssen der Corona-Toten und fordern Frieden

Teilen

Mit ihrem Gedenken an die verstorbenen Corona-Toten und dem Appell nach Frieden in der Ukraine demonstrieren die „Omas gegen Rechts“ am Magnusplatz. Gastrednerin ist die Vizepräsidentin des Bezirks Schwaben, Barbara Holzmann (links). © ed

Füssen – 70 Personen folgten am Samstag dem Aufruf der Füssener „Omas gegen Rechts“ der Beschäftigten im Gesundheitsbereich sowie den Corona-Toten zu gedenken.

Gleichzeitig richtete sich die Veranstaltung gegen den russischen Angriff auf die Ukraine. Pünktlich um 13 Uhr läuteten die Kirchenglocken von St. Mang, um der Forderung der Demonstrantinnen nach mehr Toleranz, Respekt und Solidarität Nachdruck zu verleihen. Die Veranstaltung fand im Rahmen einer bundesweiten Aktion der Gruppierung „Omas gegen Rechts“ statt. Umrahmt wurde die Veranstaltung auf dem Magnusplatz durch verschiedene musikalische Beiträge.

„Hört auf mit den Worten wie Corona-Diktatur oder dem Verlust der Meinungsfreiheit in Deutschland – wir brauchen das solidarische Miteinander“, betonte Annette Hippeli-Kreutzer als eine der Sprecherinnen der Füssener Gruppe. Gelebte Solidarität in Zeiten existenzieller Bedrohung durch die Pandemie sei heute wichtiger denn je.

Ein gemeinsames Gebet für die Verstorbenen

„Sprachlos“ zeigte sich Diakon Fredl Hofmann über die Dinge, die derzeit passieren. Sehr emotional schilderte er in kurzen Worten die momentane Situation, die die Menschen derzeit erleben. Mit einem gemeinsamen „Vater Unser“ sollte derjenigen gedacht werden, die an den Herrgott zurück gegeben werden mussten.



Als Vizepräsidentin des Bezirks Schwaben forderte Barbara Holzmann (Grüne) dazu auf, aufzustehen und zu zeigen, dass Demokratie und Offenheit ein kostbares Gut der Gesellschaft sind. Mit einem Blick auf die „Querdenker”-Demonstrationen rief sie weiter dazu auf, einer Destabilisierung der Demokratie eine Absage zu erteilen. „Wir dürfen laut reden, das Gegenteil davon wird uns in der Ukraine bzw. Russland vor Augen geführt“, so Holzmann. Mit Blick auf die Vorkommnisse in der Ukraine forderte sie „Omas erhebt weltweit eure Stimmen, damit dort die Töchter, Enkel und Männer wieder als Familien zusammen in Frieden leben können.”



Emotionale Schilderung über die aktuelle Situation in der Ukraine

Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader (Grüne) dankte den Organisatorinnen für ihr Engagement und erinnerte daran, wie im ersten Lockdown die Pflegekräfte als Helden gefeiert wurden und diskutiert wurde, wie die Arbeit der Pflegekräfte besser honoriert werden kann. „Jetzt, nach zwei Jahren Pandemie, werden viele von uns nicht wissen, ob diese hehren Ziele erreicht wurden“, stellte er fest. Und dann sei es das Virus gewesen, das in den Vordergrund trat, gepaart mit der Gefahr, einen Keil in die Bevölkerung zu treiben. In diesem Zusammenhang stellte er fest, dass Solidarität Zusammenhalt bedeutet, verbunden mit der Unterstützung von Ideen, Aktivitäten und Zielen anderer – auch wenn man dadurch gegebenenfalls Nachteile für sich selbst in Kauf nehmen muss.



Sehr emotional schilderte Tamara Hüppe als geborene Ukrainerin die momentane Situation in ihrer Heimat. Das russische Imperium wolle mit seinen grausamen Taten eine Marionettenregierung etablieren und habe dafür bereits jetzt tausende Menschenleben geopfert. „Wir benötigen eure psychische und moralische Unterstützung um diese Situation einigermaßen durchzustehen“, forderte sie die Versammelten auf.

ed