Online-Petition: Füssener Mütter machen gegen die höheren Kindergarten-Beiträge mobil

Von: Matthias Matz

Teilen

Will die hohen Kindergartengebühren nicht hinnehmen: Denise Cebeci mit ihrer Familie. © privat

In Füssen formiert sich Widerstand gegen die Erhöhung der Kindergartengebühren: Denise Cebici hat mit anderen Müttern zusammen eine Online-Petition gestartet.

Füssen – Für die Eltern von Kindern im Kindergarten kommt es derzeit knüppeldick: Nachdem die Beiträge für die Betreuung erst zum 1. Januar 2022 angehoben worden waren, folgt zum 1. September die nächste Erhöhung. So hat es der Stadtrat wie berichtet Ende Januar für den städtischen Kindergarten „Zwergenburg“ in Hopfen beschlossen.

Die Träger der anderen Kindergärten haben bereits angekündigt, ihre Gebühren entsprechend anzuheben. Denn nach wie vor muss die Kommune zu viel Geld in den Betrieb der Kindergärten schießen. Allein in diesem Jahr werden es voraussichtlich rund 2,5 Millionen Euro sein.

Nach der neuen Gebührenverordnung kostet der günstigste Tarif ab Herbst 160 statt wie bisher 100 Euro im Monat. Darüber hinaus müssen für jede weitere Stunde zehn Euro gezahlt werden. Dadurch erhofft sich die klamme Kommune Mehreinnahmen in Höhe von rund 300.000 Euro.



Denise Cebeci will das allerdings nicht hinnehmen. Die 37 Jahre alte Mutter von zwei Kindern hat deshalb zusammen mit einigen anderen Müttern aus der „Zwergenburg“ auf der Online-Plattform change.org die Online-Petition „Jedes Kind, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, hat Anspruch auf beste Bildung!“ gegen die Beitragserhöhung gestartet. Ihr Ziel ist die Rücknahme der Erhöhung oder zumindest „eine angemessene Anpassung in nachvollziehbarer Höhe“.

„In der aktuellen Zeit, in welcher die Inflation, gestiegene Energiepreise und Zinserhöhungen ohnehin die Finanzkasse der Familien stark belasten, ist eine derartige Erhöhung der Betreuungsgebühren nicht tragbar und inakzeptabel“, begründen die Frauen ihre Forderung. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe am Donnerstagmittag unterzeichneten 259 Personen die am vergangenen Sonntag gestartete Petition.

Der Stadtverwaltung werfen die jungen Mütter vor, ihren Haushalt auf Kosten von Familien und Kindern sanieren zu wollen. Das könnten sie nicht widerstandslos hinnehmen, schreiben sie. Vor allem für Normalverdiener, Alleinerziehende und finanziell Schwächere sei die finanzielle Schmerzgrenze längst erreicht.



Im Gespräch mit dem Kreisboten sagt die 37-jährige Cebeci, dass die neuerliche Gebührenerhöhung um 60 Prozent für sie das „i-Tüpfelchen“ gewesen sei. „Bei uns holt man alles raus – das geht nicht. Irgendwann muss das jetzt mal aufhören!“, sagt sie mit Blick auf zahlreiche Gebührenerhöhungen in der jüngeren Vergangenheit sowie die allgemein hohen Lebenskosten. „Heute kostet alles viel Geld.“



Hart getroffen

Die zweifache Mutter trifft die Beitragserhöhung selbst hart: Derzeit muss sie für die Betreuung ihrer Tochter in der „Zwergenburg“ bis 15 Uhr am Nachmittag 30 Euro bezahlen. Ab September werden es dann 90 Euro sein. Weitere 90 Euro muss sie für die Unterbringung ihres Sohnes aufbringen, der ab Herbst ebenfalls die „Zwergenburg“ besuchen wird. Hinzu kommen die Kosten für das Mittagessen. Zusammen mache das rund 300 Euro im Monat aus, rechnet sie vor. Viel Geld für Cebeci, die einem 520-Euro-Job nachgeht, während ihr Mann Vollzeit in einer Firma arbeitet.



Dabei habe sie wegen der hohen Inflation ohnehin schon ein Jahr früher als geplant wieder angefangen zu arbeiten, erzählt sie. Sie befürchtet, dass sich für viele Mütter wegen der hohen Beiträge ihre Teilzeit-Jobs künftig nicht mehr rentieren werden. Dass der Freistaat monatlich 100 Euro für jedes Kindergartenkind zahlt, helfe da wenig, da der Zuschuss aktuell schnell verpuffe.



Ihre Kinder nicht mehr in den Kindergarten zu schicken, kommt für die Füssenerin nicht infrage. „Der Kindergarten ist eine Bereicherung für die Kinder – ich möchte nicht, dass sie wegen des Geldes darauf verzichten müssen“, betont sie.



Sie und ihre Mitstreiterinnen hoffen nun darauf, 1000 Unterzeichner zu sammeln. Damit wollen sie ihren Forderungen in einem Gespräch mit Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) am 23. März Nachdruck verleihen. Zudem haben sie die Hoffnung, dass auch die Eltern anderer Füssener Kindergärten endlich aktiv werden und sich den Forderungen der „Zwergenburg“-Mütter anschließen. Viele, mit denen sie gesprochen habe, seien immer noch der Meinung, man könne ohnehin nichts gegen die höheren Beiträge unternehmen, erzählt sie.



Dass das Gegenteil der Fall ist, will sie jetzt beweisen.



Eichstetter will das Gespräch Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) äußerte gegenüber dem Kreisboten durchaus Verständnis für das Anliegen von Denise Cebeci und ihrer Mitstreiterinnen. „Im Grundsatz wäre es sehr wünschenswert, dass auch Kindergärten kostenfrei wären, das würden wir uns auch wünschen.“ Dafür benötige die Stadt aber rund 2,5 Millionen Euro vom Freistaat. Gleichwohl müssten einige Aussagen klar gestellt werden. „Die Kita Gebühren dienen nicht dazu, wie in der Petition geschrieben, den Stadthaushalt zu sanieren.“ Vielmehr solle mit den Gebühren das Defizit der Kindergärten von rund 2,5 auf 2,3 Millionen Euro gedrückt werden. „Somit kann von einem ‚um die seit vielen Jahren marode Stadtkasse auf eine schnelle und effektive Art und Weise zu sanieren‘ nicht die Rede sein“, macht er deutlich.

Grundsätzlich sieht der Rathauschef den Freistaat bei der Kostenübernahme für die Grund- und Mittelschule sowie Kindergärten in der Pflicht, nicht aber die Städte und Kommunen. „Es kann eigentlich nicht sein, dass – und wir haben zum Glück ausreichend Kita-Plätze – die Anzahl der Kita-Plätze vom Geldbeutel der jeweiligen Gemeinde abhängt“, erklärte er. Eichstetter kündigte an, Cebeci und den anderen Müttern die Sachlage bei einem Treffen Ende März erläutern zu wollen.