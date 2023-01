Ostallgäu-FDP: Es herrscht Stillstand

Nach zweijähriger coronabedinger Pause konnte FDP-Kreisvorsitzender Marcus Prost jetzt zum traditionellen „Dreikönigstag“ einladen. © Berndt

FDP in Füssen stimmt sich beim „Dreikönigstreffen“ auf den Wahlkampf ein.

Füssen/Landkreis – Mit deutlicher Kritik an der bayerischen Staatsregierung hat der Kemptener FDP-Landtagsabgeordnete Dr. Dominik Spitzer die Ostallgäuer Liberalen bei ihrem traditionellen „Dreikönigsempfang“ auf den Landtagswahlkampf eingestimmt. Für die Ostallgäuer FDP wird dabei Alexander Zellner ins Rennen gehen.

Heuer fand der traditionelle „Dreikönigsempfang“ der heimischen Liberalen im Hotel „Hirsch“ in Füssen statt. Als Festredner konnte Kreisvorsitzender Marcus Prost den Kemptener Landtagsabgeordneten Dr. Dominik Spitzer begrüßen, der gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion in München ist. Prost erinnerte auch an die Tradition des liberalen „Dreikönigstreffens“, in dessen Rahmen sich die Parteibasis austausche und die Weichen für das neue Jahr stelle.



In seiner Rede vor rund 30 Gästen befasste sich Dr. Spitzer vor allem mit den im Herbst anstehenden Landtagswahlen, die einen Liberalen aufgrund der aktuellen Themen „umtreiben“ würden. „Wirtschaft ist nicht alles – aber ohne Wirtschaft ist es nichts“ – dieser Slogan sei so aktuell wie lange nicht mehr, betonte er. Und so setzte Spitzer neben dem gesundheitspolitischen Aspekt einige wirtschaftliche Eckpunkte, die für die FDP von großer Wichtigkeit seien. Es gelte demnach die Wirtschaft nicht nur zu stärken, sondern Deutschland auch international lukrativ zu gestalten – wobei die Bundesrepublik eine führende Rolle spielen müsse. Ferner forderte er unter anderem eine Energiesicherheit, die auch bezahlbar ist. In den hohen Steuern in Deutschland sehe er eine Gefährdung des sozialen Friedens.



Keine Denkverbote

Weitere Themen seiner Ansprache waren der Ausbau des Digitalnetzes, die Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Migrationspolitik, die das Sozialsystem extrem fordere. Ferner dürfe es auch keine Denkverbote auf dem Gebiet des Klimaschutzes geben, denn außer Windrad und Fotovoltaik gebe es auch einige Alternativen.



Große Defizite stellte Dr. Spitzer als praktizierender Arzt auf seinem Fachgebiet Gesundheit fest: „Auf diesem Gebiet hat die CSU seit Jahren ihre Arbeit eingestellt – es herrscht Stillstand.“ Die Mangelwirtschaft, die momentan der Ampel unterstellt werde, werde in Bayern nur verwaltet. So sei zum Beispiel aufgrund fehlender Chancen und Förderung der Ärztemangel eklatant. Hier sehe sich die FDP als Chancenvermittler. Die Krankenhausstrukturreform könne Segen, aber auch Fluch werden. Er hoffe, dass sich die FDP auf Bundesebene mit aller Kraft dafür einsetze.



Aus seiner Sicht stehen bei den anstehenden Landtagswahlen im Herbst große Änderungen bevor. Der Kemptener betonte, dass die FDP als liberale Kraft in der zukünftigen Regierung vertreten sein müsse. Er plädierte dafür, in Anbetracht der horrenden Ausgaben der CSU/FW-Regierung Steuermittel dort einzusetzen, wo sie sinnvoll sind. Derzeit würden sie verpulvert werden. Auch trete die FDP für eine Verkleinerung des „XXL-Landtags“ ein, auch wenn dies für seine Partei unter Umständen weniger Mandate bedeuten könnte.