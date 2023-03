Die Fahr-Fitness checken lassen

Fahren im Seniorenalter: Gerhard Stadler (3. von links) vom Landratsamt stand gemeinsam mit Annett Filser (2. von links) für Fragen zur Verfügung. © Chris Friedrich

Autofahren im Seniorenalter – auch mit Demenz? Bei einem Treffen von pflegenden Angehörigen in Füssen gab es Tipps zu diesem Thema vom Demenzbeauftragten des Landkreises.



Füssen – Gerhard Stadler, der Demenzbeauftragte im Landkreis Ostallgäu, gab als Gastreferent bei einem Treffen der Pflegenden Angehörigen in Füssen gute Tipps, wie sich Angehörige verhalten sollten, wenn ältere Personen keinen Zweifel an ihrer Fahrtüchtigkeit haben und sich weiterhin ans Steuer ihres Wagens setzen – wo man selbst aber nicht mehr mitfahren will.

Für viele Menschen mit Demenz bedeutet selbstständiges Autofahren Unabhängigkeit und die Möglichkeit, an gesellschaftlichen Aktivitäten teilhaben zu können. Wie Experte Gerhard Stadler erklärte, könnten betroffene Senioren anfangs noch sicher Auto fahren. „Aber wenn die Erkrankung fortschreitet, ist das nicht mehr der Fall. Dadurch gefährdet der Autofahrer sich und andere Personen.“

Der Demenzbeauftragte unterstrich vor einem kleinen Kreis an Besuchern im Veranstaltungsraum des Seniorenheims St. Michael, dass in Sachen Prävention vor allem dem Hausarzt eine Schlüsselrolle zukomme. Denn für den Partner und in der Familie sei es in der Regel äußerst schwierig, der erkrankten Person klar zu machen, dass auf eine weitere Teilnahme im Straßenverkehr künftig besser verzichtet werden solle.



Persönliche Erfahrung der Teilnehmer

Statements der Teilnehmer, die über persönliche Erfahrungen berichteten, bestätigten Stadlers Aussage. Wie Stadler an einer Statistik verdeutlichte, sind es die ganz jungen und die älteren Autofahrer ab 65 Jahren, die mehr als andere Gruppen durch selbst verursachte Unfälle auffällig werden. Durch Studien und praktische Fahrtests konnte allerdings belegt werden: bei einer beginnenden Demenz sei die Fahreignung oft noch in hohem Maße vorhanden. In offiziellen Begutachtungs-Leitlinien werde aus diesem Grund kein Fahrverbot bei leichter Demenz gefordert.

Stadler sprach sich sehr klar gegen durchaus mögliche gesetzlich geregelte Fahrverbote aus. Er lehnt darüber hinaus die verpflichtende Teilnahme an Fahreignungstests ab, wie sie in den meisten europäischen Ländern vorgeschrieben ist. Allerdings plädierte er für enorme Wachsamkeit im Umfeld der erkrankten Person, die den Führerschein nicht freiwillig zurückgeben will.

Dass in den überlebensnotwendigen Bereichen Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Konzentration, Orientierung und Urteilsfähigkeit die persönliche Beeinträchtigung meist schleichend eintrete, mache eine Beobachtung freilich nicht ganz einfach. Seniorinnen und Senioren sollten – auch am eigenen vorbildlichen Beispiel – durch die nahestehenden Personen davon überzeugt werden, eine Fahrverhaltensprobe ins Auge zu fassen, die in der Regel eine aussagekräftige Bewertung der Fahreignung ergebe.

Freiwillige Stunden bei der Fahrschule

Referent Stadler wies unter anderem auf den ADAC hin. „Angeboten wird dort ein Fahr-Fitness-Check.“ Freiwillig Stunden bei einer Fahrschule zu nehmen, war ein weiterer Tipp des Demenz-Beauftragten, der nach seiner Kliniktätigkeit als Krankenpfleger für Psychiatrie jetzt schon zwei Jahre im Amtsdienst ist. Er sah nicht zuletzt auch die Kommunen in der Pflicht, als „sorgende Gemeinden“ Alternativen zum Individualverkehr anzubieten. (cf)