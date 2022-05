Bisher keine Verbote

Ostallgäuer Gesundheitseinrichtungen fordern ein Überprüfen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht

Von: Matthias Matz, Kai Lorenz

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht sorgt weiterhin für Kritik – auch in den Krankenhäusern im Ostallgäu, zu denen auch die Klinik in Füssen gehört. © Klinikverbund Ostallgäu-Kaufbeuren

Landkreis – Nach der gescheiterten allgemeinen Corona-Impfpflicht setzen sich Gesundheitsexperten für eine Überprüfung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ein, die seit Mitte März gilt. Auch das Rote Kreuz und Kliniken im Ostallgäu sehen das Festhalten der Regierung an dem Vorhaben kritisch.

Nach dem Scheitern der allgemeinen Impfpflicht gegen das Corona-Virus wird mittlerweile auch die Kritik an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht lauter. Experten äußerten sich kürzlich in einer Anhörung des Gesundheitsausschusses des Bundestags dazu. Der Deutsche Städtetag wies dabei darauf hin, dass das Aussprechen von Betretungs- und Beschäftigungsverboten juristisch heikel werden könnte und die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) sowie der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) meldeten ebenfalls Bedenken an.



Die DKG erklärte, die durchschnittliche Impfquote in Kliniken liege bei 95 Prozent. Die Krankenhäuser hätten dennoch die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht stets unterstützt, allerdings unter der Maßgabe, dass die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht zwingend folgen werde. Mit der gescheiterten Gesetzesinitiative sei diese Voraussetzung nicht mehr erfüllt. Den Beschäftigten in den Krankenhäusern sei nicht vermittelbar, warum sie zur Impfung verpflichtet würden, während die von ihnen betreuten Patienten von den Regelungen nicht erfasst seien. Daher sollte die sektorale Impfpflicht sofort ausgesetzt werden.



Ähnlich argumentierte der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste. Mit der Ablehnung der allgemeinen Impfpflicht gehöre die einrichtungsbezogene Impfpflicht auf den Prüfstand. Der Verband habe immer deutlich gemacht, dass ein wirksamer Schutz vulnerabler Menschen in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe erst dann sichergestellt werden könne, wenn alle Kontaktpersonen über einen wirksamen Impfschutz verfügten. Die allgemeine Impfpflicht wäre daher als zweiter Schritt eine essentielle Folge gewesen, erklärte der bpa.



Der Städtetag erklärte, die einrichtungsbezogene Impfpflicht sei richtig, der rechtliche Rahmen für die Umsetzung jedoch schlecht. Die Regeln wiesen neben Unklarheiten eine Reihe von Unvereinbarkeiten auf. Mit konkreten Betretungsverboten sei zudem kaum vor den Sommermonaten zu rechnen. Damit stelle sich die Frage, ob dies mit dem Auslaufen der Impfpflicht zum Jahresende 2022 zu vereinbaren sei.



Bisher keine Verbote



„Solange der Bundesgesetzgeber zu der von ihm vorgesehenen einrichtungsbezogenen Nachweispflicht nichts anderes verlautbart, sind wir als Klinikum verpflichtet, diese auch umzusetzen und werden dies tun“, betonte eine Sprecherin der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren auf Anfrage des Kreisboten. Damit einher gehe die Verpflichtung aller Arbeitgeber im Gesundheitswesen, Beschäftigte ohne vollständigen Immunitätsnachweis gegen Covid-19 (vollständiger Impfnachweis, Genesenen-Nachweis oder ärztliches Zeugnis über die Befreiung von der Impfung) dem Gesundheitsamt zu melden. „Bis zum heutigen Tag sind uns keine Fälle bekannt, in denen das Gesundheitsamt Mitarbeitenden gegenüber ein Betretungs- beziehungsweise Beschäftigungsverbot ausgesprochen hätte“, so die Kliniksprecherin.



Allerdings, so betont die Sprecherin, habe auch der Klinikverbund bereits vor dem Inkrafttreten der einrichtungsbezogenen Nachweispflicht darauf verwiesen, dass die eingeschränkte Impfpflicht für die Angestellten im Gesundheitswesen alleine nicht ausreichen werde. „Der Weg aus der Pandemie muss als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden. Denn eine Impfpflicht, die nur für einen Lebensbereich oder eine Branche gilt, wird nicht verhindern, dass auch weiterhin unzählige Ungeimpfte in die Krankenhäuser eingeliefert werden.“ Die Pandemie könne daher nur überwunden werden, wenn es mittels umfangreicher, zielgruppenorientierter Aufklärung und niederschwelliger Impfangebote zu einem umfassenden Impfschutz in der Bevölkerung kommt, so die Kliniksprecherin.



St. Vinzenz-Klinik befürchtet eine Verschärfung des Fachkräftemangels

In der Pfrontener St. Vinzenz-Klinik befürchtet man eine Verschärfung des Fachkräftemangels durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht. „Das Problem des bestehenden Fachkräftemangels in der Pflege wird für die Einrichtungen durch diese Hürde weiter verschärft”, heißt es in einer Stellungnahme der Geschäftsleitung auf Anfrage unserer Zeitung. „Auch wir haben aufgrund der Impfpflicht Kündigungen erhalten.” Eine Überprüfung der Impfpflicht sei daher sinnvoll, zumal während der gesamten Corona-Krise viel vom Gesundheitswesen gefordert worden sei.



Ohnehin habe sich die Situation durch das Auftauchen der Omnicron-Variante verändert. „Sicherlich wäre eine Einführung der Impfpflicht im vergangenen Jahr unter der Delta-Varainte einfacher und für viele nachvollziehbarer gemacht”, heißt es. Grundsätzlich habe sich die Impfung aber bewährt. „Schwere Verläufe von geimpften Personen haben wir bei uns nicht beobachtet, so dass wir weiterhin einen Nutzen der Impfung erkennen.”



Zweifel beim BRK

Auch BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Hofmann äußert sich kritisch: Mit dem offensichtlichen Wegfall der Bemühungen um eine allgemeine Impfpflicht sei die einrichtungsbezogene Impfpflicht gegenüber dem pflegenden und rettungsdienstlichen Personal nicht mehr vertretbar und sollte daher aufgehoben werden.

Das Erreichen einer hohen Impfquote und einer „Herden­immunität“ sei eine gesamtgesellschaftliche Frage und könne nicht mit einzelnen Berufsgruppen erreicht werden. Eine einrichtungsbezogene Impfpflicht könne keine Wirkung entfalten, da sie nur einen kleinen Teil der Bevölkerung (und dabei nicht mal eine gesamte Einrichtung), sondern lediglich das dort tätige Personal trifft.

„Insofern ist es eher eine berufsgruppenbezogene Impfpflicht, die ihren Sinn auch darin verliert, dass keine Impfpflicht für die uns anvertrauten Bewohner oder Besucher in denselben Einrichtungen gilt.“ Hinzu komme, dass es ein erneuter Fingerzeig auf die Berufsgruppen sei, die ohnehin seit Beginn der Pandemie das Menschenmögliche leisten, um das Infektionsgeschehen einzudämmen und höchste Hygienevorkehrungen und -bestimmungen einhalte. „In unseren Einrichtungen gelten strenge Maskenpflichten für das tätige Personal, restriktive Besuchsregelungen und regelmäßige Testungen“, so Hofmann.

Ca. 96 Prozent der Beschäftigten erfüllen Anforderungen

Wie viele Mitarbeiter beim BRK im Ostallgäu von einem Berufsverbot betroffen sind, lasse sich derzeit nicht sagen, da die Entscheidungen von den zuständigen Behörden getroffen werden. Da auch Mitarbeiter von der Impfpflicht ausgenommen sind, die genesen sind oder aufgrund ärztlicher Zeugnisse nicht geimpft werden können, schwanken die Zahlen im Zeitverlauf. „In unseren Pflegeeinrichtungen erfüllen derzeit allerdings circa 96 Prozent der Beschäftigten die Anforderungen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Bisher liegen uns noch keine Entscheidungen der Behörden zu einem Beschäftigungsverbot in einem konkreten Fall vor“, so Hofmann.



Der Geschäftsführer betont aber, dass man sich insgesamt in der Pflege keinen einzigen Weggang eines Mitarbeiters leisten könne. „Das System ist auf Kante genäht. Das Personal ist am Limit. Die Pandemie hat in den letzten zwei Jahren einige Schippen an Belastung draufgelegt.“ Hinzu komme, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht auch zu einer großen Frustration – auch des geimpften Personals – beigetragen habe. Es sei der Eindruck entstanden, als seien die Pflegeberufe die Infektionstreibenden.

„Insgesamt hat diese isolierte einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht nur ein Bürokratiemonster geschaffen, sondern einige Mitarbeitende auch verprellt – schließlich aber keine infektiologische Wirkung entfaltet und dem Image der Pflege nicht gutgetan“, gibt er zu bedenken.