Ostallgäuer Grüne wollen den Ausstieg

Zeichen setzen: Kreisräte der Grünen und anderer Fraktionen vor dem Landratsamt. © privat

Für das Ende der Atomkraft in Deutschland und eine konsequente Energiewende haben sich in Marktoberdorf Landtags- und Bezirkstagskandidaten der Grünen stark gemacht.

Landkreis/Marktoberdorf - Für das endgültige Ende der Atomkraft in Deutschland und eine konsequente Energiewende in Bayern haben sich in Marktoberdorf zahlreiche Landtags- und Bezirkstagskandidaten der Grünen am Fukushima-Jahrestag stark gemacht. Sie nahmen an Mahnwachen und einer Fotoaktion des BN teil.

Landkreis/Marktoberdorf – In Marktoberdorf war der Bezirksvorstand, die schwäbischen Landtagsabgeordneten Christina Haubrich und Cemal Bozoglu, die Bezirkstagsfraktion sowie verschiedene Kandidaten für die im Herbst anstehenden Wahlen zusammengekommen, um ein Zeichen für den Atomausstieg zu setzen.

Bereits mittags nahmen neben den Ostallgäuer Kreisvorstandsvorsitzenden und Landtagskandidaten Chrissi Myrtsidou-Jung und Günter Räder Kandidaten aus ganz Schwaben an der Mahnwache des Bund Naturschutz (BN) am Marktplatz teil. Später versammelten sich die Grünen zu einer weiteren Stellungnahme am Modeon. „Wir waren erleichtert, als Ende letzten Jahres Gundremmingen vom Netz ging. Im April werden dann die letzten Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet – und diesmal endgültig“, freute sich etwa Alpay Artun, Bezirksvorstandssprecher der Grünen Schwaben.



Gemeinsame Aktion

Der BN hatte gemeinsam mit Greenpeace dazu aufgerufen, am Jahrestag des Atomunglücks von Fukushima Zeichen für den Atomausstieg zu setzen und dafür zu sorgen, dass nicht erneut über verlängerte Laufzeiten debattiert wird. Grünen-Kreisvorstandssprecher Günter Räder sagte dazu: „Der große Fehler der Laufzeitverlängerungen unter Merkel, als sie mit der FDP regierte, wurde damals erst durch die Fukushima-Katastrophe als solcher erkannt. So etwas darf sich nicht wiederholen. Die Energiewende war und ist unser Ziel und wir werden es auch in Bayern schneller umsetzen als bisher.“



Zuletzt war aufgrund der Energiekrise das Ende der Atomkraft um einige Monate auf den 15. April verschoben worden. Dieses Abschalt-Datum soll nun aber nach Auffassung der Umweltpartei endgültig sein: „Der Weiterbetrieb ist mit einem hohen Risiko verbunden und trägt nicht wesentlich dazu bei, der Energiekrise entgegenzuwirken. Die verbliebenen deutschen Atommeiler sind seit 13 Jahren nicht mehr umfänglich sicherheitstechnisch überprüft worden. Daher muss der Atomausstieg am 15. April stehen – alles andere ist unverantwortlich“, hieß es in einem gemeinsamen Aufruf der Umweltverbände.



Josef Kreuzer, Vorsitzender der Bund Naturschutz Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren, betonte: „Wir vor Ort sind bereit, unseren Teil für die Energiewende zu leisten. Verantwortungsvoll geplante Erneuerbare Energieanlagen in Bürgerhand schaffen Wertschöpfung und finanzielle Vorteile vor Ort!“



Bereits am Tag zuvor hatte die Kreistagsfraktion der Grünen gemeinsam mit Kreisräten anderer Fraktionen am Landratsamt sich hinter die Kampagne des BN „Atomkraft – keinen Tag länger!“ gestellt.