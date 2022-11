„Die Gesellschaft bereichert und sicherer gemacht“

Die geehrten Mitglieder mit Landrätin Maria Rita Zinnecker (vorne). © Landkreis Ostallgäu

17 engagierte Mitglieder von Bayerischem Roten Kreuz (BRK) und Technischem Hilfswerk (THW) hat Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) für ihren langjährigen Dienst ausgezeichnet.

Landkreis – 17 engagierte Mitglieder von Bayerischem Roten Kreuz (BRK) und Technischem Hilfswerk (THW) hat Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) für ihren langjährigen Dienst ausgezeichnet. Beim Ehrungsabend im Landratsamt sagte Zinnecker zu den ehren- und hauptamtlich tätigen Ausgezeichneten: „Ihr Engagement und Ihr Einsatz sprechen absolut für sich!”



Alle Geehrten hätten über Jahre und Jahrzehnte riesigen persönlichen Einsatz auf vielen verschiedenen Gebieten gezeigt und damit die Gesellschaft bereichert und sicherer gemacht. BRK und THW seien für die Bürgerinnen und Bürger im Ostallgäu zuverlässige Partner in vielen Notlagen.



Endlich wieder persönlich

Die Landrätin betonte ihre Freude, endlich wieder persönlich Auszeichnungen aushändigen zu können. Wegen der Corona-Pandemie waren Veranstaltungen in Präsenz in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen. Bereits vor zwei Jahren feierte beispielsweise Andreas Brenner 50 Jahre Dienstzeit beim THW Füssen. Seit 1970 ist Brenner engagiert und wurde dafür nun mit dem großen Ehrenzeichen am Bande ausgezeichnet.



Für 50 Jahre BRK-Dienst erhielten Theodor Thalhofer aus Buchloe und Engelbert Walk aus Roßhaupten ebenfalls das große Ehrenzeichen am Bande. „Ich kann nur staunen, was jede und jeder von Ihnen geleistet hat“, sagte Zinnecker, die sich im Beisein von BRK-Präsidentin Angelika Schorer auch noch besonders für den Einsatz von BRK und THW während der Corona-Pandemie bedankte.



Großes für ihre Mitmenschen haben auch Wilhelm Baumgartner (Lechbruck), Franz Grotz (Marktoberdorf), Hans-Joachim Klapproth (Füssen), Uwe Klümper (Nesselwang), Lothar Rauch (Marktoberdorf) und Ernst Tilgner (Pfronten) geleistet, die von der Landrätin für 40 Jahre Engagement beim BRK ausgezeichnet wurden. Ludwig Samper (Schwangau) leistete beim THW 25 Jahre Dienst am Mitmenschen und an der Gesellschaft, wofür ihm Zinnecker das Ehrenzeichen am Bande überreicht.



Für ihre 25-jährige Dienstzeit beim BRK wurden dagegen Sabine Connemann (Memmingen, BRK Pfronten), Dr. Michael Stemmler (Oy-Mittelberg, BRK Pfronten), Brigitte Erben (Obergünzburg), Sonja Insam (Germaringen), Claudia und Florian Ullinger (beide Obergünzburg) und Felicita Vaculik (Füssen) ausgezeichnet.