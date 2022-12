Dank für unermüdlichen Einsatz

Teilen

Sie alle werden für ihren ehrenamtlichen Einsatz in vielen Bereichen der Gesellschaft vom Landkreis geehrt. Landrätin Maria Rita Zinnecker (vorne mit Schal) verlieh die Ehrenzeichen. © Hegenbarth

Sieben Einzelpersonen und drei Teams haben für ihr ehrenamtliches Engagement das Ehrenzeichen des Landkreises verliehen bekommen.

Marktoberdorf/Landkreis – Egal ob im Sport, bei Kunst und Kultur, ob im sozialen oder politischen Bereich: Unsere Gesellschaft könnte ohne den engagierten Einsatz ehrenamtlich tätiger Menschen nicht bestehen. Der Landkreis sieht sich in der Verantwortung, die Bereitschaft zum selbstlosen Engagement zu wecken und dazu beizutragen, dass das Ehrenamt mehr öffentliche Anerkennung findet. Deshalb und um jenen, die sich in besonderer Weise einbringen, Danke zu sagen, verlieh Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) kürzlich das Ehrenzeichen des Landkreises an sieben Einzelpersonen und drei Teams.



Zu den Gästen, die jetzt ins Landratsamt geladen waren, zählten Repräsentanten der Dachverbände, die Bürgermeister der Wohnorte der Geehrten und die Kreisräte Gertrud Kustermann (Grüne), Johanna Hofbauer (FW) und Dr. Thomas Hilscher (CSU). Denn wer geehrt wird, entscheidet der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Ehrenamt. Das Ehrenzeichen wird jährlich an Persönlichkeiten verliehen, die sich um den Landkreis in besonderer Weise eingebracht haben.

Die Ausschreibung um das Ehrenzeichen und Verleihung organisiert die Servicestelle Ehrenamt, in diesem Fall waren es Irmgard Schnieringer und Katrin Bloch. Neben einer Urkunde und dem Ehrenzeichen (es handelt sich dabei um die höchste Auszeichnung, die der Landkreis an Bürgerinnen und Bürger vergibt), erhalten die Ausgewählten und Teammitglieder die Ostallgäuer Ehrenamtskarte, also Freizeitausgleich für sich und eine weitere Person.

Freude, Fantasie, Kreativität

Allesamt Menschen, die Sinn für ihre Mitmenschen bringen, darüber hinaus Freude, Fantasie, Verständnis, Kraft und Kreativität, so Zinnecker. Im Fall der Marktoberdorfer Tafel bringt das Helfer-Team das tägliche Brot zu jenen Menschen, denen es am Nötigsten mangelt. Die Marktoberdorfer Tafel wurde 2006 von der Caritas ins Leben gerufen. Die ehrenamtlichen Helfer versorgen aktuell rund 300 Menschen wöchentlich mit Essen. „Die enorme Unterstützung ist nur durch den unermüdlichen Einsatz dieser Helfer möglich“, so Zinnecker. Das Team der Tafel Marktoberdorf erhielt das Ehrenzeichen für sein Engagement im sozialen Bereich.



Die erste Einzelperson, die Zinnecker zu sich rief, war Gertraud Pfanzelt aus Füssen. Seit über 35 Jahren ist sie als Mitglied und Schatzmeisterin der Kreisgruppe Ostallgäu des Landesbunds für Vogelschutz aktiv. Für die Umweltbildung von Kindern stieß Pfanzelt verschiedene Projekte an und setzte diese auch in die Tat um. Trotz ihrer Pensionierung blieb die Füssenerin ungebremst am Machen. Aktuell leitet sie das Projekt „Vogelfreundlicher Garten“. Sie setzt sich seit mehreren Jahrzehnten ehrenamtlich für den Natur-, Umwelt- und Artenschutz und speziell in der Umweltbildung von Kindern und Jugendlichen ein.



Werte mit Leben füllen

Mit maßgeblichen Verdiensten im Bereich Musik und Kultur ehrte der Landkreis Bruno Gantner aus Marktoberdorf. Er sehe sich selbst als Dienstleister für 2345 Musiker des Bezirks Vier des Allgäu Schwäbischen Musikbunds. Als 1. Vorsitzender der Bezirksvorstandschaft kümmert er sich um 41 Musikkapellen. Mehr als 50 Jahre ist er seiner Heimatkapelle, dem Musikverein Günzach als Basssaxophonist treu. „Bruno Gantner trägt dazu bei, dass Musik wichtige Werte mit Leben erfüllt und Menschen auf besondere Weise miteinander verbindet“, lobte die Landrätin.



Eine weitere Ehrung war die von Herbert Wittmann. Eine über 30-jährige Recherche gehen dem enormen Wissensschatz über sakrale Bauten und bislang drei veröffentlichten Büchern voraus. Allein in seinem „Kirchenführer Ostallgäu-Kaufbeuren“ beschreibt der Autor aus Ebenhofen 114 hiesiger Kirchen und Kapellen. Es gelingt ihm „mit klarer, einfacher Sprache die Komplexität der Kunstwerke anschaulich zu beschreiben und so jedem Interessierten zugänglich zu machen“, sagte Zinnecker.



Die jüngste Geehrte ist Melanie Zwick aus Ronried. Die 29-Jährige engagiert sich seit 15 Jahren jeden Sommer für drei Wochen als ehrenamtliche Betreuerin in der Ferienfreizeit des Kreisjugendrings (KJR). So hat sie sich mehr als 3375 Stunden eingebracht und über 1200 Kindern unvergessliche Ferien geschenkt. Das Ehrenzeichen erhielt die junge Frau demnach für ihre maßgeblichen Verdienste in der Jugendarbeit.



Viel Applaus

Großen Applaus gab es anschließend auch für das Team des Wünschewagens Allgäu/Schwaben. Es wurde für Verdienste im sozialen Bereich geehrt. Seit 2014 bringen Ehrenamtliche des Wünschewagens todkranke Menschen noch einmal an ihren Lieblingsort – und das bereits über 40 Mal.



Für ihre Verdienste im sozialen Bereich wurde auch Daniela Zitt (Kaltental) geehrt. Seit über 20 Jahren engagiert sie sich in der Kolping-Gemeinschaft. 2015 übernahm sie das Amt der Bezirksvorsitzenden des Bezirksverbandes Ostallgäu. Mit ihrer Energie, ihrer Motivation und ihrem anpackenden Vorgehen motiviere sie viele Menschen zum ehrenamtlichen Engagement, sagte die Landrätin.



»Eine Institution«

1988 begann Uta Brunnhuber ihre ehrenamtlichen Aufgaben als Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende der Volkshochschule Marktoberdorf. 34 Jahre lang blieb sie der VHS treu, „hat sie modernisiert und zukunftsfähig gemacht“, so Zinnecker. Sie bekam das Ehrenzeichen für ihr Engagement im Bereich Bildung.

Ebenfalls aus Marktoberdorf ist Monika Schubert, „eine Institution im Kunst- und Kulturbereich“. Die Theaterpädagogin gründete 1983 die Theaterschule „mobilé” und engagiert sich besonders für benachteiligte beziehungsweise geflüchtete Menschen. 2001 übernahm und eröffnete sie die „filmburg”, ein Theater und Kino, das ebenfalls von Ehrenamtlichen betreut wird. Schubert wurde nun für ihre zahlreichen Aktivitäten in den Bereichen Kunst, Kultur und Soziales ausgezeichnet.



Für ihre Verdienste im Bereich Seelsorge erhielt das Team der Evangelischen Klinikseelsorge an den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren das Ehrenzeichen. Die Teammitglieder besuchen wöchentlich Patienten der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren oder des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren. „Der regelmäßige Gang in ein Krankenhaus verdient allen Respekt.

Dieses Team wird dabei mit Krankheitsbildern konfrontiert, die eine große innere Stabilität voraussetzen“, gab die Landrätin zu bedenken. Sie setzen sich mit Themen wie Krankheit, Trauer und Sterben sehr häufig auseinander, sie trösten, ermutigen, begleiten und unterstützen, indem sie den Menschen zuhören und fühlen sich in die belastende Situation des Gegenübers ein. Das verdient, so Zinnecker, eine besondere Würdigung. Alle Geehrten sollen stolz auf sich sein. „Vielen Dank für alles, was Sie für uns tun!“ sh