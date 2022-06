Outdoortag: Pfronten Tourismus informiert Gastgeber über touristische Neuigkeiten

Pfrontener Vermieter nehmen beim Outdoortag an einer Moorwanderung teil. © Pfronten Tourismus

Pfronten – Teilweise als Präsenzveranstaltung fand heuer erstmals wieder seit der Corona-Pandemie der Outdoortag von Pfronten Tourismus statt. Dabei informierte das Unternehmen die Gastgeber über touristische Neuigkeiten.

Bei einer Moorwanderung hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ein Erlebnis aus dem Outdoorprogramm von Pfronten Tourismus selbst zu testen, bevor sie am Abend während einer Onlineveranstaltung unter anderem über neue Sommer-Erlebnisse, die neue Homepage, Nachhaltigkeit im Tourismus und Mobilitätsangebote informiert wurden.



Den Auftakt zum ersten Outdoortag des Jahres machte die „Moorwanderung im Berger Moos“. Die Vermieter und Mitarbeiter der Einrichtung machten sich bereits am Nachmittag auf, das Naturschutzgebiet gemeinsam mit ausgebildeten Moorführerinnen zu erkunden. Ihr Fazit lautete: Ein gelungener Nachmittag mit Einblicken in einen Lebensraum, der im Alltag viel zu flüchtig wahrgenommen wird und voller Überraschungen steckt.



Anschließend informierten die Teamleiter Julia Fricke und Julian Knacker über Neuigkeiten aus dem Haus des Gastes. So präsentierten sie unter anderem neue Outdoor-Erlebnisse, die ab sofort online unter www.pfronten.de/outdoor buchbar sind. Sie warfen außerdem einen Blick auf die Übernachtungsstatistik des Jahres 2021, das letzte Upgrade der Pfronten Outdoor-App und auf die für Herbst 2022 geplante neue Website. Auch über Neuigkeiten im Bereich Mobilität wurde informiert: So ist beispielsweise der Tälerbus ab diesem Jahr wieder im Einsatz und bringt noch bis zum 1. November Wanderer zwischen Pfronten und dem Tannheimer Tal hin und her



Nachhaltig unterwegs

Besonderen Raum erhielt das Thema „Nachhaltigkeit“. „Wir sind uns bewusst, dass bei der Planung touristischer Angebote die Berücksichtigung des Naturschutzes ein sehr wichtiger Faktor ist“, sagte Julia Fricke. Getreu dem Motto „Bewahren, was wir lieben“ hat sich Pfronten Tourismus eine Selbstverpflichtung auferlegt, mit der schon bei der Planung von Outdoor-Erlebnisangeboten verschiedene Regeln zur Schonung der Natur beachtet werden. Beispielsweise finden die Erlebnisangebote in Kleingruppen statt, die mit ausgebildeten Guides in der Natur unterwegs sind und dabei besonders darauf achten, auf den Wegen zu bleiben, nicht bei Dämmerungszeiten auf Tour zu sein und den Müll wieder mitzunehmen.

Begleitend entwickelte Pfronten Tourismus eine Grafik mit einschlägigen Begriffen rund um die Themen Naturschutz und Aktivitäten in der Natur, um Gäste und Einheimische für naturverträgliches Verhalten auf Wander- und Radtouren zu sensibilisieren.

kb