Parken in Füssen wird teurer

Auch das Parken am Eisstadion und auf dem Festplatz wird künftig Geld kosten. © Symbolfoto: Stadt Füssen

Parken wird in Füssen erneut teurer: Ab kommender Woche müssen auch für die Parkplätze am Eisstadion und am Festplatz in der Kemptener Gebühren bezahlt werden.

Füssen – Die Parkplätze am Bundesstützpunkt für Eishockey und Curling (BSP) sowie am Festplatz werden ab kommenden Donnerstag, 6. April, gebührenpflichtig. Das teilt die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Die Parkscheinautomaten werden demnach Anfang April an den beiden Parkplätzen installiert. Allerdings sei es auch möglich, per Smartphone mit der Parkster-App zu bezahlen.

Am BSP werden von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr folgende Gebühren fällig: die erste Stunde ist kostenlos, für zwei Stunden werden 2,50 Euro fällig, für drei Stunden vier Euro und für mehr als drei Stunden (Tagesticket) müssen fünf Euro bezahlt werden.

Auf dem Festplatz in der Kemptener Straße wird dagegen nur ein Tagesticket (von Montag bis Sonntag 0 bis 24 Uhr) für fünf Euro angeboten.