Noch eine Schonfrist für Autofahrer

Von: Alexander Berndt

Noch greift die neue Parkgebührenverordnung nicht. Für Vertreter von Rettungsorganisationen soll außerdem ein sogenanntes Blaulichtticket eingeführt werden. © Berndt

Die neue Parkgebührenverordnung in Pfronten soll nicht wie bisher bereits im März, sondern erst zum April in Kraft treten. Zudem sorgten im Gemeinderat Wohnmobile für Diskussion.

Pfronten – Statt wie bisher geplant im März, soll die neue Parkgebührenverordnung in Pfronten erst am 1. April in Kraft treten. Das gab der Leiter der Ortsentwicklung, Jan Schubert, in der jüngsten Sitzung des Pfrontener Gemeinderats bekannt.



Die Kommunalpolitiker beschlossen zudem mit elf zu fünf Stimmen eine Ausweitung des nächtlichen Parkverbots. Demnach wird dieses Nachtparkverbot, wonach öffentliche Parkplätze im Winter zwischen 0 und 6 Uhr nicht genutzt werden dürfen, um den Winterdienst nicht zu beeinträchtigen, nun auf das restliche Jahr ausgeweitet. Gleichzeitig fällt dadurch eine Sonderregelung für Wohnmobile weg, die zwischen 22 und 7 Uhr von den Parkplätzen ferngehalten werden sollten.

Stellplätze für Wohnmobile sorgen für Unmut

Damit werde „eine Doppelbeschilderung“ vermieden, teilte Schubert mit und erklärte, dass es gewisse Ausnahmen auf einigen Wanderparkplätzen gebe, wo Dauerparkmöglichkeiten für Mehrtageswanderer existieren. Für ein wenig Unverständnis im Gremium sorgte die Regelung, dass Wohnmobile die öffentlichen Stellplätze am Bahnhof Weißbach weiterhin nutzen dürfen. So monierte etwa Susanne Manhard (CSU), sie verstehe nicht, „dass man den Wohnmobilen neben zwei gewerblichen Stellplätzen noch einen öffentlichen Platz zugesteht“.

In dieselbe Richtung zielte denn auch die Frage von Ludwig Schneider (Pfrontner Liste), warum am Bahnhof Weißbach ein gekennzeichneter Bereich für Wohnmobile vorgesehen werden soll, während es in Pfronten doch zwei privat betriebene Wohnmobil-Abstellplätze gibt. Änderungsanträge wurden allerdings keine gestellt.



Beschlossen wurde die Einführung eines Blaulichttickets, Demzufolge ist den Vertretern von Rettungsorganisationen bei der Ausübung ihrer Einsatztätigkeiten gestattet, ihre Privat-Pkw auch auf gebührenpflichtigen kommunalen Parkplätzen abzustellen.