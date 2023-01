Parkhaus der Fachklinik Allgäu öffnet seine Tore

Das neue Parkhaus für die Patienten und Mitarbeiter wurde nun fertiggestellt. © Alpcura Fachklinik Allgäu

Pünktlich zum neuen Jahr hat das neue Parkhaus der Fachklinik Allgäu in Pfronten seine Pforten für Mitarbeiter und Besucher geöffnet.

Pfronten – Die Parkplatzsituation für die Patienten und Mitarbeiter in der Fachklinik Allgäu war seit einiger Zeit angespannt. Im Rahmen der geplanten Erweiterung wurde ein Parkhaus geplant und das Bauvorhaben nun erfolgreich umgesetzt.

„Zielsetzung des neuen Parkplatzes war eine verbesserte Parkplatzsituation für unsere Patienten und Beschäftigten. Gerade im Hinblick auf die Erweiterung war diese Investition notwendig. Das Bauvorhaben wurde nun pünktlich zum Jahresende erfolgreich abgeschlossen und wir eröffnen nun unser neues Parkhaus“, so der Geschäftsführer der Fachklinik Allgäu, Andreas Nitsch.

Das Parkhaus fügt sich gut in das Klinikbild ein und die bisherigen Parkflächen auf den Areal können nun konzentriert werden, so dass deutlich weniger Autos um das Gebäude gestellt werden müssen. Dies verbessert das Klinikareal optisch deutlich und die Natur- und Landschaft kommen so besser zur Geltung.

„Im Parkhaus mit 183 Parkplätzen sind 12 Elektroladestationen für E-Autos integriert. Anfang des nächsten Jahres wird auf dem Dach eine große Photovoltaikanlage installiert, so dass wir nachhaltigen Strom produzieren können“, freut sich Nitsch.



Das kostenpflichtige Parkhaus steht den Patienten und Beschäftigten der Klinik, aber auch der Öffentlichkeit zur Verfügung. „Wir wollen damit auch den Pfrontenern Touristen und Tagesausflüglern eine Lademöglichkeit für Ihre E-Autos bieten, damit diese umweltfreundlich in unsere tolle Region reisen können“, berichtet der Geschäftsführer.