Parkplatz am Füssener Sportpark: Wengert zieht vor Gericht

Von: Matthias Matz

Der stellvertretende Ostallgäuer Landrat Dr. Paul Wengert klagt gegen eine Baugenehmigung des Landratsamtes. © Archiv/Kreisbote

Der stellvertretende Landrat Dr. Paul Wengert klagt gegen eine Baugenehmigung, die die Kreisverwaltung erteilt hat. Wie es dazu kam und was der Füssener Stadtrat dazu sagt.

Füssen – Dass ein stellvertretender Landrat das eigene Landratsamt verklagt, kommt eher selten vor. Der ehemalige Füssener Bürgermeister und jetziger Stellvertreter von Landrätin Maria Zinnecker (CSU), Dr. Paul Wengert (SPD) hat es trotzdem getan: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg klagt er gegen die Baugenehmigung für den Parkplatz im Rotwandweg.

Gleichzeitig hat er der Stadt ein Vergleichsangebot unterbreitet. Das hat der Stadtrat vergangene Woche allerdings rund heraus abgelehnt, sodass der Streit nun wohl vor Gericht landet.

Doch warum zieht ein stellvertretender Landrat gegen das eigene Landratsamt vor das Verwaltungsgericht?

Im Kern geht es um die Erweiterung des Parkplatzes im Rotwandweg. Um den zwingend erforderlichen Stellplatznachweis für den Betrieb des Sportparks Weidach erbringen zu können, hatte die Stadt beim Landratsamt die provisorische Vergrößerung des Parkplatzes auf über 80 Stellplätze beantragt.

Nach dem für 2025/2026 geplanten Bau des Parkdecks am Klinikum hätte die Stadt den Platz dann wieder zurück gebaut, so die bisherigen Überlegungen (der Kreisbote berichtete mehrfach). Das zuständige Landratsamt erteilte im Februar jedoch keine befristete, sondern eine dauerhafte Baugenehmigung für den Parkplatz.

Als unmittelbarer Anwohner reichten Wengert und seine Frau daraufhin Klage beim Verwaltungsgericht in Augsburg gegen die Baugenehmigung ein. „Da wir am gesamten Planungs- und Genehmigungsverfahren für die Erweiterung des unmittelbar an unser Grundstück angrenzenden Parkplatzes nicht beteiligt und auch zu keinem Zeitpunkt darüber seitens der Stadt informiert wurden“, wie er gegenüber dem Kreisboten erklärte.



Hinzu komme eine erhebliche Beeinträchtigung durch den zusätzlichen Verkehr sowie eine Wertminderung seines Grundstückes. „Der Parkplatz liegt am äußersten Ende des Wohngebiets, alle Fahrzeuge müssen durch dieses durchfahren. Zudem befindet sich die Parkplatzerweiterung komplett im Landschaftsschutzgebiet!“, so der Schatzmeister des SPD-Ortsvereins.



Kein Bebauungsplan

Wengert kritisiert außerdem, dass es weder für die Erweiterung des Sportparks noch die Vergrößerung des Parkplatzes einen Bebauungsplan gebe. Beides sei auch nicht im Flächennutzungsplan vorgesehen. „Durch diese Vorgehen seitens der Stadt wurde eine Beteiligung von Anliegern und sonst Betroffener, zum Beispiel der Naturschutzverbände, bewusst umgangen!“ Seiner Ansicht nach hätte die Kommune bei etwas gutem Willen die provisorischen Parkplätze im Bereich des Klinikums Füssen entlang der B 16 anlegen können, „Dort sind genügend bereits aufgekieste Flächen“, so der Stellvertretende Landrat.



Gleichzeitig hat Wengert der Stadt einen Kompromiss angeboten. Demnach soll die Stadt sich verpflichten, den Parkplatz zurück zu bauen sobald an anderer Stelle ein Ersatzparkplatz gebaut wurde. „Die Stadt wird sich mit Nachdruck und zeitnah um die Errichtung einer solchen Parkierungsanlage bemühen“, fordert Wengert. „Wir haben darin ausdrücklich auf die Festsetzung einer bestimmten Frist für den Rückbau der Parkplatzerweiterung verzichtet, um der Stadt größtmöglichen Spielraum zu eröffnen für die Einhaltung ihrer vom Stadtrat Ende 2020 beschlossenen Absicht, nur ein Provisorium anzulegen und dieses möglichst innerhalb von 5 Jahren durch eine andere Parkierungsanlage an anderer Stelle zu ersetzen.” Inzwischen habe er aber Zweifel, ob man sich auf Beschlüsse des Jetzigen Stadtrats noch verlassen könne.



Ferner soll sich die Kommune verpflichten, sicher zu stellen, dass der Parkplatz ausschließlich im Rahmen der festgelegten Betriebszeiten der Sportanlagen benutzt wird. Darüber hinaus verlangt der Sozialdemokrat, dass die Stadt in dem Verfahren keinen Kostenfestsetzungsantrag stellt. Über einen solchen können sich die Gewinner in einem gerichtlichen Verfahren in Regel ihre Ausgaben vom Unterlegenen zurückholen. Im Gegenzug will Wengert seine Klage zurück ziehen.



Stadtrat lehnt ab

Der Stadtrat lehnte diesen Vorschlag in der vergangenen Woche jedoch ab. Angesichts der momentanen finanziellen Situation sei es illusorisch, dass die Kommune sich in absehbarer Zeit den Bau eines Parkhauses leisten könne, lautete der allgemeine Tenor. Zudem seien bereits umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen für den Bau des Parkplatzes im Landschaftsschutzgebiet geleistet worden. Hinzu komme, dass die Versicherung der Stadt bei einem Vergleich möglicherweise nicht zahle und die Stadt auf ihren Kosten sitzen bleibt. Vor allem Stadtrat und Richter Martin Dopfer (Füssen-Land) riet davon ab, auf das Angebot einzugehen.



Zwar seien die verkehrsrechtlichen Vorschläge Wengerts „gar nicht so blöd“, wie er sagte. „Aber die Erfolgsaussichten der Klage scheinen sehr dürftig zu sein.“ CSU-Stadtrat Simon Hartung sah ebenfalls keine Veranlassung, auf den Vergleich einzugehen. „Wir können uns doch so nicht unseren Sportplatz kaputt machen lassen“, sagte er. Niko Schulte (Füssen-Land) wunderte sich indes, warum sich der ehemalige Rathauschef an die Stadt und nicht an das zuständige Landratsamt wendet. „Ich muss doch auf die genehmigende Behörde zugehen und nicht mit einem Privatvertrag auf uns“, so der Fraktionsvorsitzende.



Für eine außergerichtliche Lösung mit Wengert stimmte übrigens lediglich dessen Parteigenosse Erich Nieberle. Schließlich habe Wengert davon Abstand genommen, der Stadt eine Frist bis 2015 zu setzen.