Pedelecfahrerin verbremst sich - schwere Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule

Von: Katharina Knoll

Symbolfoto: Schwere Verletzungen hat sich am Montagmittag eine 68-jährige Kanadierin bei einem Sturz vom Fahrrad in Halblech zugezogen. © Bildagentur PantherMedia / Mihajlo Maricic

Halblech - Schwere Verletzungen am Kopf und der Wirbelsäule hat sich am Montagmittag eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin zugezogen, als sie nach einem Bremsmanöver von ihrem Fahrrad stürzte.

Die 68-jährige Kanadierin verunglückte in Kniebis, als sie bei zu hoher Geschwindigkeit die Vorderbremse abrupt zog. Daraufhin überschlug sie sich und verletzte sich stark am Kopf und der Wirbelsäule. Die Frau trug keinen Fahrradhelm. Der Rettungshubschrauber brachte sie in ein Unfallklinikum.

Ungefähr zur selben Zeit zog sich eine andere Pedelec-Fahrerin in der Kienbergstraße in Pfronten mittelschwere Verletzungen am Fuß zu. Die Frau wollte zu einer Berggaststätte fahren. Doch ca. 50 Meter vor der Gaststätte sprang ihr an einem Steilstück die Kette vom Rad. Die Fahrradfahrerin rollte kurz rückwärts und stürzte auf den Fahrweg.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes leisteten andere Radfahrer Erste Hilfe. Die Rettungskräfte brachten die Verletzte zur Behandlung in eine Klinik.