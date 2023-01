Pferdeklappe in Reutte: ein klares Konzept

Hofleiterin Ingrid Schätzle ist derzeit für 22 Pferde verantwortlich. Davon sind 17 Tiere auf der Suche nach einem Zuhause. © Österreichischer Tierschutzverein

Pferdeklappe in Reutte zieht Bilanz und hofft auf finanzielle Unterstützung.

Reutte – Ein Paradies für über 60 Vierbeiner: Die Pferdeklappe des Österreichischen Tierschutzvereins in Reutte ist bis heute eine nach Vereinsabgaben in Österreich einmalige Einrichtung. Nach etwas mehr als einem Jahr nach der Eröffnung im Oktober 2021 (der Kreisbote berichtete mehrfach) zieht die Einrichtung eine erste Bilanz. Zudem plagen die Verantwortlichen finanzielle Sorgen.



Der Name Pferdeklappe soll bewusst an die allseits bekannten Babyklappen erinnern. Schließlich ist die Einrichtung für zahlreiche Pferde die letzte Hoffnung vor der Schlachtbank. Anders als Gnadenhöfe und Tierhospize, finden in der Pferdeklappe hauptsächlich vermittelbare Pferde Platz. „Das ist ein klares Konzept, um nicht irgendwann ’voll‘ zu sein und keinem Pferd mehr helfen zu können“, erklärt Hofleiterin Ingrid Schätzle. Doch wie vielen Pferden konnte seit der Eröffnung im Oktober 2021 bereits geholfen werden? „Seit unserer Eröffnung passierten 57 Pferde das Tor in die Pferdeklappe. Dazu kommen noch zwei Hasen, zwei Hühner, ein Hund und unsere beiden Esel Emil und Pauli“, sagt Schätzle.



Zurzeit stehen 22 Pferde in der Pferdeklappe. 17 davon sind auf der Suche nach ihrem „Für-immer-Zuhause“. Die fünf „Oldies” dürfen ihren Lebensabend in der Tiroler Bergwelt verbringen. „Klar ist das gegen unser Konzept, aber da muss man auch mal Fünf gerade sein lassen. Unseren ‚Oldies‘ nochmal einen Stallwechsel und den damit verbundenen Transport anzutun, wäre alles andere als tierschutzgerecht. Deshalb dürfen diese fünf Pferde bleiben“, sagt die Hofleiterin.



Großes kleines Wunder

Die Vermittlungspferde stellen das Team des Österreichischen Tierschutzvereins oft vor größere Herausforderungen. Die größte dabei ist es, den Pferden das Vertrauen in die Menschen wieder zurückzugeben. Ingrid Schätzle, selbst langjährige Reiterin, ist überzeugt, dass „kein Pferd böse geboren wird. Sie werden durch die Menschen so gemacht – teils durch Unwissenheit, Selbstdarstellung oder Überforderung.“ Die Gründe, dass Menschen ihr geliebtes Tier abgeben, sind so unterschiedlich wie die Tiere selbst. Sehr oft sind es jedoch tragische Familien-Schicksale wie lange Krankheiten oder Todesfälle.



Selbstverständlich passieren in der Pferdeklappe des Österreichischen Tierschutzvereins auch kleine Wunder. „Erfolgserlebnisse motivieren uns Tag für Tag. Etwa der erste Ausritt von ‚Jelte‘“, gerät Schätzle ins Schwärmen. Jelte ist ein Friese, der wegen einer Hufkrankheit geschlachtet werden sollte. Durch die professionelle Zusammenarbeit zwischen den Tierpflegerinnen des Österreichischen Tierschutzvereins, den behandelnden Tierärzten und dem Hufschmied, ist jedoch das Wunder geglückt, Jeltes Huf zu retten.



Das größte Wunder war jedoch das kleinste: die Geburt des Hengstfohlen „Capriolas Surprise” entzückte alle Mitarbeiter – nicht nur in Reutte, sondern in ganz Österreich. Mutter „Capriola” kam selbst als misshandeltes Tierschutzpferd in die Pferdeklappe. Was keiner wusste war, dass die Stute schon bei ihrer Aufnahme trächtig war. Pferde können ihre Schwangerschaft oft bis zur Geburt geheim halten.



Für viele der Vierbeiner ist die Pferdeklappe die letzte Chance, da Menschen den finanziellen Belastungen – speziell bei einer Erkrankung des Tieres – nicht mehr gewachsen sind. Hier kann der Österreichische Tierschutzverein dabei nach eigenen Angaben den Menschen helfen. Doch auch für den rein spendenfinanzierten Verein ist das Betreiben der Pferdeklappe eine große finanzielle Belastung. „Wir finanzieren uns durch Privat-Spenden tierlieber Personen. Die Schutzgebühren für unsere Pferde, decken nicht annähernd die Kosten, die wir als Verein zu tragen haben“, erläutert die Hofleiterin.



Hohe Kosten

Die Kosten eines solchen Tierschutz-Hofes sind enorm. „Unser Glück ist es, keine Pacht zahlen zu müssen. Denn sonst wäre dieses wirklich wichtige Projekt unfinanzierbar“, ist sich Ingrid Schätzle bewusst. Nichtsdestotrotz sind die laufenden Kosten der Pferdeklappe, die insgesamt Platz für über 28 Pferde bietet, enorm. Neben den Gehaltskosten für fünf Angestellte, sind die laufenden Betriebskosten, Tierfutter und Tierarztrechnungen die größten Brocken, die gestemmt werden müssen. „Auch ohne unsere unzähligen freiwilligen Helferinnen und Helfer ginge es nicht“, ist sich Schätzle sicher.