Pferderanch Weißensee: Reiten für die Ukraine

Zahlreiche Besucher kommen am Samstag auf die Pferde- und Ponyranch in Weißensee, um Spenden-Reiten für Ukraine-Flüchtlinge teil zu nehmen. © privat

Füssen - Am Samstag, 19. März, lädt Ranchbetreiberin Sandra Ringmann zu einem Mutter-Kind-Reiten für ukrainische Familien in Weißensee ein. Los geht`s um 13 Uhr.

Bereits am vergangenen Samstag folgten zahlreiche Gäste der Einladung Pferde- und Ponyranch in Weißensee zum Spenden-Reiten zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge in Füssen und Umgebung.

Insgesamt 2190 Euro spendeten die zahlreichen Teilnehmer des Spenden-Reitens, die am vergangenen Samstag bei strahlendem Sonnenschein den Weg nach Weißensee gefunden hatten. Neben einem Spaßparcours erwartete die Besucher unter anderem ein Bambinireiten und Voltigieren, selbstgemachter Kuchen, Waffeln sowie andere Leckereien. Neben den fast 2200 Euro ging außerdem eine große Anzahl an Sachspenden ein.



Nach Angaben von Ranchbetreiberin Ringmann soll das gespendete Geld in Form von Gutscheinen der ortsansässigen Firmen an die ukrainischen Familien verteilt werden.



Reiten für Flüchtlinge

Damit nicht genug: Am Samstagnachmittag, 19. März, lädt die Ponyranch ab 13 Uhr geflüchtete ukrainische Mütter zusammen mit ihren Kindern zum gemeinsamen Mutter-Kind-Reiten nach Weißensee ein. „Dabei werden unsere Gäste viel Spaß auf dem Reitplatz oder bei einem kleinen Ausritt haben und so hoffentlich ein bisschen Ablenkung von ihren Sorgen haben“, erklärt Ringmann. Während diese Zeit können auch alle Sachspenden (Kleidung für Frauen und Kinder sowie die Spielsachen), die abgegeben wurden, abgeholt und mitgenommen werden.