Pfronten: Almabtriebe und weitere Attraktionen

Von: Alexander Berndt

Teilen

Rühren die Werbetrommel für die diesjährigen Viehscheid Däg in Pfronten: Andrea Geiger (v. l.), Michaela Antretter, Alfons Haf und Julia Fricke. © Berndt

16 Tage Programm: Die „Pfrontar Viehscheid Däg“ haben für Pfronten fast die gleiche Bedeutung wie das Oktoberfest für München. Vom 2. bis 17. September ist es so weit.

Pfronten – Die Viehscheid hat laut dem Pfrontener Bürgermeister Alfons Haf „eine lange Tradition, die zu uns passt“ hat und „nicht aufgesetzt“ ist. Deshalb freute sich der Rathauschef, dass auch heuer wieder die „Pfrontar Viehscheid Däg“ über die Bühne gehen werden. Vom 2. bis zum 17. September ist 16 Tage lang jede Menge geboten in der 13-Ortsteile-Gemeinde.

Nachdem sie 2009 ihre Premiere hatten, haben sich die „Pfrontar Viehscheid Däg“ mittlerweile zu einer Art Feierlichkeit entwickelt, die für Pfronten fast die gleiche Bedeutung besitzt wie das Oktoberfest für München. Die mit einem umfangreichen Rahmenprogramm zelebrierten großen Almabtriebe aus dem Vils- und dem Achtal sind dabei gleichfalls eine Attraktion, die „nicht nur für Touristen“, sondern auch für die am Fuße des Breitenbergs Einheimischen gedacht ist, wie Haf erklärte.

Bei der Vorstellung des Programms dankte der Rathauschef deshalb auch allen daran Mitwirkenden unter Federführung von Michaela Antretter, die das große Spektakel koordiniert. In Zusammenarbeit mit Pfronten Tourismus sowie mehreren weiteren Akteuren präsentierte sie denn auch unter anderem verschiedene besondere Produkte, die die Viehscheid Däg noch populärer machen sollen, als sie es Antretters Ansicht nach schon seien.

So gibt es auch heuer zum Beispiel wieder Bierkrüge aus Steinzeug, Kissen und extra für die „Feiertage“ im September gebrautes Bier, während Kettenanhänger aus Silber an einem dazugehörigen Lederband neu im Angebot sind.

Großes Festzelt und Vorführungen

Für richtiges Festivalflair sorgen darüber hinaus zahlreiche Begleitveranstaltungen am Rande der eigentlichen Viehscheide am 9. und 16. September. Im Rahmen dessen wird am Schulzentrum ein großes Festzelt aufgestellt, während den Viescheid Däg-Besuchern unter anderem beim Filigrandrechseln, Schnitzen, Schneidern, Waldbaden, Schmieden und Sensen dengeln sowie bei Wanderungen, Yoga mit Alpakas, Konzerten, Ausstellungen, Vorführungen, einem Theaterabend, einem Unterhaltungsabend, Tanz und einem großen Festumzug allerlei weitere Attraktionen und Erlebnisse geboten werden.

Sie sollen nicht zuletzt die Vielfalt der heimischen Pfrontener Alp- und Berglandwirtschaft, traditioneller Handwerkskunst, Kultur und Kulinarik zeigen, wie Haf betonte.