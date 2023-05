Pfronten: Ab sofort wird kontrolliert

Teilen

Gebührenpflicht: Der kommunale Ordnungsdienst überwacht ab sofort die Pfrontener Parkplätze. © Gemeinde Pfronten

Mit der Inbetriebnahme der Parkscheinautomaten startet in Pfronten auch die Kommunale Verkehrsüberwachung. 20 Parkplätze wurden mit Gebührenpflicht belegt.

Pfronten – Wie berichtet, hat die Gemeinde Pfronten erstmals eine Parkraumbewirtschaftung auf den 75 kommunalen Parkplätzen eingeführt. Dazu zählt nicht nur die Bezeichnung und Beschilderung aller kommunalen Parkplätze, die Erfassung und Weitergabe von Stellplatzbelegungen sowie Nutzungsregelungen wie Parkzeitbegrenzungen. Auf 20 gemeindlichen Parkplätzen gilt nun auch eine Gebührenpflicht.



Die Parkgebühren sind auf allen Parkplätzen gleich hoch und orientieren sich mit einem Euro je Stunde bis maximal fünf Euro pro Tag an dem unteren Durchschnitt der Parkgebühren in der Region. Die Bezahlung kann in bar, per Karten, per Bezahlfunktion auf dem Smartphone oder per App vor Ort oder von unterwegs über die Parkster-App erfolgen. Mit dieser mobilen Anwendung können auch so genannte digitale Parkscheiben genützt werden, diese ersetzen die klassischen Parkzeitangabe in Kartonform. Aufgrund der unzureichenden Mobilfunkabdeckung im Vilstal und Achtal sind auf fünf Parkplätze die genannten online Dienste derzeit noch nicht möglich.

Verkehrsfluss soll verbessert werden

Mit der Parkraumbewirtschaftung möchte die Gemeinde Pfronten laut Mitteilung die „derzeit weitgehend ungeordneten öffentlichen Stellplätze besser strukturieren, Parkflächen gezielter ausweisen sowie Parkdauerbegrenzungen vereinheitlichen.“ Hochfrequentierte Parkflächen sollen kostenpflichtig sein und die Besucher durch digitale Maßnahmen zielgerichtet gelenkt werden. Oberstes Ziel ist laut Gemeinde eine Verbesserung des Verkehrsflusses und die Finanzierung von mehr umweltfreundlichen Mobilitätsangeboten.



Zur Vermeidung von überflüssigen Parksuchverkehren verfügen alle Parkscheinautomaten über eine Sensorik, mit denen die Belegungszustände der Parkplätze erfasst und über standardisierte Schnittstellen an diverse Kommunikationskanäle und Plattformen weitergegeben werden. So können sich Parkplatzsuchende bereits bei der Anreis etwa über das Portal „Ausflugsticker“ oder künftig auf Navigationssystemen über freie Parkplätze informieren.



An der Umfahrung des Ortsteils Kappel wird im Einmündungsbereich der Staatstraße 2520 in beide Richtungen der Belegungsgrad des Wanderparkplatzes in Ampelfarben in Echtzeit digital angezeigt. Die Datenerfassung wird mit Mitteln des Freistaats Bayern aus einem Sonderförderprogramm bezuschusst.



Neue Busangebote

Die Gemeinde Pfronten will die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung für nachhaltigere Mobilitätsangebote nützen. So werden heuer erstmals zur Hochsaison in Kooperation mit Nachbargemeinden, dem Landkreis sowie Verkehrsunternehmen im Juli und August so genannte Spätbusse angeboten. Diese Busse setzen in den späten Abendstunden auf den Linien zwischen Füssen und Pfronten sowie Bahnhof Weizern-Hopferau und Pfronten den fahrplanmäßigen Regionalbusverkehr fort.



Die Gemeinde weist darauf hin, dass ab sofort der kommunale Ordnungsdienst der Stadt Füssen die Überwachung durchführt. Das heißt, Verstöße werden geahndet. Dazu zählen auch das so genannte „Gehwegparken“ und Überschreitungen der Parkdauer.