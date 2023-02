Pfronten: Auto rutscht in die Mauer der Pfarrkirche St. Michael

Von: Riccarda Gschwend

Teilen

Weil er zu schnell unterwegs war, rutschte ein Autofahrer in die Kirchenmauer von St. Michael in Pfronten. © Symbolfoto: Julia Boecken

Ein 25-jähriger Autofahrer ist in der vergangenen Sonntagnacht in die Mauer der Pfarrkirche St. Michael gekracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, der Fahrer blieb unverletzt.

Pfronten - Wie die Polizei mitteilt, fuhr der junge Mann auf der Tirolerstraße in Pfronten in Richtung Süden. Weil er zu schnell unterwegs war, verlor er auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Kirchenmauer.

Das Fahrzeug wurde dabei so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der Schaden an der Kirche beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren.