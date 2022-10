Die Vision von plastikfreien Berggipfeln

Von: Riccarda Gschwend

Wandern und Bergsteigen liegen voll im Trend, viele Menschen suchen in der Natur den Ausgleich zum stressigen Alltag. Die Kehrseite dieser Medaille: Es bleibt auch viel liegen. Für die Outdoorfans Martin Säckl und Raphael Vogler Grund genug, eine Bewegung zu starten, die den Bergen ihre Freiheit zurückgeben will – die Freiheit von Müll und Unrat.

Unter dem Stichwort „plasticfree peaks“ riefen die beiden jungen Allgäuer zum ersten Mal im Jahr 2019 dazu auf, sich im Rahmen von „Clean Up-Days“ an gemeinsamen Müllsammelaktionen zu beteiligen. Was daraus inzwischen entstanden ist, kann sich sehen lassen: „Bei der letzten Aktion waren insgesamt 8000 Menschen beteiligt und es wurden 7000 Kilometer zurückgelegt“, erzählt Martina Mayer, die als „Clean Up-Managerin“ für die Initiative tätig ist. Denn mittlerweile sind aus der Ursprungsidee eine GbR sowie ein Verein entstanden, die ihren Sitz in Pfronten haben und ein Kernteam von sechs Mitarbeitern beschäftigen. Der Name des Vereins ist Programm: Patron e.V. steht für den „Behüter“ oder „Beschützer“.



Gründerpreis war der Startschuss

Martin Säckl und Raphael Vogler lernten sich im Studium kennen und verspürten schon damals den Drang, etwas Neues zu schaffen. Martin studierte BWL mit Schwerpunkt Kreislaufwirtschaft, Raphael hatte sich dem Produktdesign verschrieben. Beide einte die Liebe zu den Bergen. Gemeinsam kreierten die findigen Allgäuer eine nachhaltige Brotzeitbox, für die sie 2018 den „Allgäuer Gründerpreis“ bekamen.

Dann ging alles ziemlich schnell: „Der Gründerpreis war der Startschuss“, erzählt Martina Mayer. Die Auszeichnung bestärkte die beiden jungen Männer in ihrem Tatendrang und sie initiierten den ersten Aufräumtag. Dass sie mit ihrer Idee den Zeitgeist trafen, zeigt die Entwicklung, die sich seitdem vollzog: „Im ersten Jahr haben 3

50 Menschen mitgemacht, im nächsten 500, dann 800 und in diesem Jahr waren es allein im Allgäu knapp 1000“, resümiert Mayer. Der Fokus wird dabei eher auf die Teilnehmerzahl und die gesäuberten Kilometer gelegt als auf die Müllmenge. „Wir sind eher davon weggekommen, den Müll zu wiegen“, erklärt Mayer. „Denn zum Beispiel eine leere Plastikflasche wiegt fast nichts. Es geht nicht darum, möglichst viel zu sammeln – es geht darum, die Bewegung zu machen, und wenn es nur ein Zigarettenstummel ist.“



Teilnehmer aus allen Altersgruppen

Die „Clean Up-Days“ finden inzwischen nicht nur im Allgäu, sondern in immer mehr Regionen statt. Auch der Bodensee, der Schwarzwald und Tirol sind mit im Boot. Die Teams, die gemeinsam sammeln, suchen sich ihre Strecken selbst aus. „Wir geben ganz bewusst keine Routen vor“, betont Martina Mayer. „Die Teams koordinieren sich eigenständig und tragen ihre Touren in die Clean-Up-Map ein. Interessanterweise verteilt es sich meistens sehr gut.“ So gebe es immer mehr Teams, die sich bewusst Gewässer aussuchen und an Flüssen entlang gehen – denn dort wird in der Regel jede Menge Unrat angeschwemmt.



Und wer macht bei den Aufräumaktionen bevorzugt mit? Gibt es eine bestimmte Zielgruppe? „Die Teilnehmer kommen aus allen Altersgruppen“, berichtet Martina Mayer. „Es machen Familien mit Kindern mit, Rentnerehepaare und Schulklassen. Und natürlich sind viele Leute in unserem Alter dabei, die outdoor-affin sind.“ Die 33-Jährige fügt hinzu: „Was alle vereint, ist die Liebe zur Natur und die Bereitschaft, etwas Gutes zu tun.“



Fokus liegt auf positiver Kommunikation

Dass viele junge Erwachsene begeistert mitmachen, hat nach Ansicht von Martina Mayer auch mit der Art zu tun wie der „Patron“-Verein kommuniziert: „Bei uns läuft viel über social media. Und wir legen Wert auf eine positive Kommunikation. Wir legen den Fokus nicht auf das Problem, sondern zeigen auf, was jeder tun kann“, erklärt die Clean Up-Managerin.

Termine stehen zwar noch nicht fest, aber auch im nächsten Jahr werde es ganz sicher wieder „Clean Up-Days“ geben. Und: Der Verein wird künftig noch intensiver mit der Allgäu GmbH zusammenarbeiten. Einen Termin oder Namen gebe es zwar noch nicht, aber im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung soll das Thema Nachhaltigkeit intensiv in den Mittelpunkt gerückt werden.

Martin Säckl und Raphael Vogler sind mit der inzwischen jährlichen und überregionalen „Patron Clean Up Tour“ und der positiven und weitreichenden Resonanz, die sie damit ausgelöst haben, jedenfalls schon ein gutes Stück weiter gekommen in der Verwirklichung ihrer Vision. Der Vision einer müllfreien Bergwelt.Riccarda Gschwend

