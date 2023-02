Pfronten: Für mehr Nachhaltigkeit

Von: Matthias Matz

Schilderübergabe: Gebietsbetreuer Tom Hennemann (v.l.), Angela Hirtl von der VR Bank, Bürgermeister Alfons Haf, Julia Fricke von Pfronten Tourismus und Christian Neutzner, Vorstand des Rechtlerverbands Pfronten. © Hennemann

Im Pfrontener Rathaus ist die Freude groß über zwei neue Hinweisschilder für die beiden Schutzgebiete der Gemeinde. Möglich gemacht hat das eine Spende.

Pfronten - Austauschen konnte die Gemeinde jetzt die alten und teilweise unleserlichen Hinweisschilder für die beiden Schutzgebiete „Taufat“ und „Adratsbach“. Möglich gemacht hat das die VR Bank Augsburg-Ostallgäu mit einer großzügigen Spende, wie die Gemeinde mitteilte.

Bei der Übergabe der Schilder an Bürgermeister Alfons Haf (Pfrontner Liste) betonte Angela Hirtl, Regionalleiterin Süd der VR Bank, dass das Thema „Nachhaltigkeit“ nicht nur der VR Bank, sondern auch ihr persönlich eine „Herzensangelegenheit“ sei.



„Auch und gerade in schneearmen Wintern sind ruhige Rückzugsräume für Wildtiere überlebenswichtig.“

An den Zugängen zu den seit Jahren bestehenden Schutzgebieten wurden die neuen Beschilderungen schon angebracht. Sie sind bereits im Design der Besucherlenkungskampagne „Dein Freiraum – Mein Lebensraum“ gehalten, die ab diesem Frühjahr im gesamten Gemeindegebiet Pfronten umgesetzt werden soll (der Kreisbote berichtete).

Der Gebietsbetreuer und Wildbiologe Tom Hennemann weist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung ungestörter Lebensräume für Wildtiere besonders in den Wintermonaten hin. „Auch und gerade in schneearmen Wintern sind ruhige Rückzugsräume für Wildtiere überlebenswichtig“, betont er. Die Tiere könnten sich schlicht keine zusätzlichen „Energieausgaben“ durch Flucht leisten. „Ihre Reserven sind sonst vorzeitig aufgebraucht.“

Gemeinsam appellieren die Gemeinde Pfronten, die Waldbesitzer und der Gebietsbetreuer daher, die Schutz- und Schongebiete unbedingt zu respektieren.