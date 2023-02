Pfronten: Natur als wichtige Ressource

Von: Alexander Berndt

Kampagne: Auf Tafeln sollen künftig Informationen über Natur und Freizeitverhalten gebündelt werden. Darüber freuen sich Gebietsbetreuer Thomas Hennemann (v.l.), Julia Fricke, Bürgermeister Alfons Haf und Sebastian Gries. © Berndt

Unter dem Motto „Dein Freiraum, mein Lebensraum“ will die Gemeinde Pfronten ein Konzept verwirklichen, das andernorts bereits erfolgreich umgesetzt wird.



Pfronten – Da auch in Pfronten die „Natur der größte Pluspunkt im Tourismus“ ist, will man nun auch dort ein Konzept verwirklichen, das bereits im Naturpark Nagelfluhkette erfolgreich umgesetzt wurde und derzeit außerdem im Naturpark Ammergauer Alpen verwirklicht wird. Das unterstrich Julia Fricke von Pfronten Tourismus im Tourismusausschuss.



Um „nachfolgenden Generationen die gleichen Voraussetzungen hinsichtlich Natur und Landschaft zu erhalten“, wie man sie zurzeit noch in und um Pfronten vorfindet, hat das Gremium unter Vorsitz von Pfrontens Bürgermeister Alfons Haf (Pfrontner Liste) bei einer Gegenstimme beschlossen, die Kampagne „Dein Freiraum, mein Lebensraum“ umzusetzen.



Demzufolge sollen die Nutzer des Lebens- und Freizeitraumes von Pfronten und seiner Umgebung in Zukunft verstärkt darauf hingewiesen werden, „verantwortungsvoll in der Natur unterwegs“ zu sein. So steht es immerhin auf Schildern, die der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Ostallgäu, Sebastian Gries, und der Gebietsbetreuer für das Ostallgäu, Thomas Hennemann, den Teilnehmern und mehreren Besuchern der Sitzung zeigten, als sie das Konzept vorstellten.



„Bewahren, was wir lieben“

Schließlich stelle die Nutzung der Natur, die laut Gries „die wichtigste Ressource für erfolgreichen Tourismus“ bildet, gleichzeitig eine ziemliche „Belastung von Flora und Fauna“ dar. Mit der Kampagne „Dein Freiraum, mein Lebensraum“ wolle man indes auch in Pfronten die „ökologische Nachhaltigkeitsausrichtung“ sowie die unter dem Motto „Bewahren, was wir lieben“ stehende „Naturschatzkommunikation“ konsequent weiterführen, wobei das „Gemeinwohl oberste Priorität“ habe.

Das Konzept beruht auf fünf Bausteinen, erklärte Gries. Dazu zählte er neben der „Information und Beschilderung“ die Themenbereiche „Digitales“, „Bildung“, „Präsenz in der Fläche“ sowie „Beteiligung und Dialog“ auf. Ziel sei es, beispielsweise in den sozialen Medien, in der Kinder- und Jugendausbildung, mittels Multiplikatoren und Landnutzer für ein verantwortungsvolles Handeln in der Natur zu sensibilisieren.

Informationen bündeln

Und während man mit der Beschilderung die Absicht verfolge, „Naturschutz- und Freizeitnutzungsinformationen in die Fläche zu bringen“, habe man sich damit gleichzeitig vorgenommen, Verhaltensentscheidungen positiv zu beeinflussen, machte Gries ferner deutlich. Dazu sollen auf den Schildern Informationen gebündelt werden. Julia Fricke betonte, dass man im Zuge der Kampagne „jetzt mit der Beschilderung anfangen“ möchte, wofür es eine „hohe Förderung von bis 70 Prozent“ geben könne.



Ihre Zustimmung zu diesem Konzept, das sich laut Hennemann „immer weiterentwickeln“ solle, bekundete daher bereits vor der Abstimmung nicht nur der Leiter der Ortsentwicklung, Jan Schubert. Während er den „Schulterschluss zwischen Naturschutz und Tourismus“ lobte, bezeichneten die Kampagne unter anderem Wolfgang Goldstein (CSU) sowie Anja Mörz (Aktiv für Pfronten) als „gut“.