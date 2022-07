Pfronten lädt am Wochenende zum Internationalen Oldtimer-Treffen

Teilen

Über 150 Oldtimer erwartet die Gemeinde Pfronten am kommenden Wochenende zum Oldtimer-Treffen mit Gamsbartrallye. © Archiv/Ralph Finger

Pfronten – Am kommenden Wochenende, von Freitag, 8. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, steht Pfronten zum 29. Mal ganz im Zeichen der Oldtimer. Zum Internationalen Oldtimer-Treffen mit Gamsbart-Rallye erwartet die Gemeinde nach Angaben von Pfronten Tourismus über 150 Oldtimer, die das Wochenende über im Mittelpunkt bei Fahrern und Liebhabern stehen werden.

Von den „Benzingesprächen“, über die Gamsbartrallye bis zur Oldtimerpräsentation auf dem Leonhardsplatz reicht das Angebot. Zusätzlich laden die Pfrontener Einzelhändler zum verkaufsoffenen Sonntag. Zu allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei.



Nicht nur für Norbert Schaller, Vorsitzender des veranstaltenden Vereins der „Oldiefreunde Pfronten“, ist das Oldiewochenende am zweiten Juliwochenende wie ein großes Familientreffen. Zu vielen Stammgästen der weit über 100 angemeldeten Teams pflegen die Vereinsmitglieder nach jahrelanger Bekanntschaft schon fast familiäre Kontakte und Freundschaften.



Gerade die unkomplizierte Atmosphäre, die vielen Möglichkeiten zum gegenseitigen Austausch, die schöne Allgäuer Landschaft und die reibungslose Organisation haben der Veranstaltung Kultstatus in Oldtimerkreisen beschert.



Traditionelle Benzingespräche

Am Freitagabend, 8. Juli, kommen die „Oldiefreunde“ mit ihren Gästen zu den traditionellen „Benzingesprächen“ ab 19 Uhr im Gasthof „Oberer Wirt“ mit musikalischer Unterhaltung zusammen. Hier werden auch Tombolalose verkauft, deren Erlöse gemeinnützigen Zwecken zugute kommen.



Am Samstag, 9. Juli, startet das internationale Teilnehmerfeld ab 9 Uhr zur 30. Ausfahrt, der traditionellen „Gamsbartrallye“. Pfrontens Bürgermeister Alfons Haf und die 11. Bergwiesenkönigin Lisa I. verabschieden die Fahrer auf dem Leonhardsplatz zur ihrer Ausfahrt.



Die „Gamsbartrallye“ ist eine Rallye, in der es nicht um Geschwindigkeit und Zeit geht, sondern eher um Geschicklichkeit und Fahrzeugkenntnisse. So wird auch der heuer der Zieleinlauf der Fahrzeuge hinter dem Pfrontener Rathaus auf dem Parkplatz am Bauhof der Gemeinde ab 14 Uhr mit einer Wertungsprüfung enden. Hier lassen sich die Fahrzeuge aus nächster Nähe bestaunen, für Bewirtung ist auch hier gesorgt.



Geschäfte öffnen

Der Sonntag steht dann im Zeichen der großen Oldtimerpräsentation, die auf dem Leonhardsplatz und dem Schulgelände sowie auch auf dem Rathaus-Parkplatz stattfindet. Erwartet werden rund 250 Fahrzeuge. Die Besucher haben so die Möglichkeit, in jahrzehntelange Automobilgeschichte einzutauchen. Fürs leibliche Wohl sorgt der Skiclub Pfronten. Zusätzlich locken Pfrontens Einzelhändler ab 11 Uhr mit viele Angeboten und Aktionen zum verkaufsoffenen Sonntag. Vor vielen Geschäften stehen ausgewählte Oldtimerfahrzeuge. Am Sonntag-Vormittag findet von 11 bis12 Uhr das Standkonzert des Musikvereins Ingenried im Musikpavillon im Kurpark statt.

Weitere Infos gibt es online unter www.pfronten.de.