MTB-Marathon, Trachtenmarkt und Kleinkunstbühne: Pfronten blickt optimistisch auf das Veranstaltungsjahr 2022

Der Eiskeller taut wieder auf

Pfronten – Nach zwei veranstaltungsarmen Jahren soll es heuer wieder rund gehen in Pfronten: Der Eiskeller öffnet und auch der Trachtenmarkt sowie der Mountainbike-Marathon sind geplant.

Darüber informierte Michaela Antretter, die bei der Gemeinde Pfronten für den Bereich Veranstaltungen zuständig ist, jetzt im Kulturausschuss.

Der Auftritt der französischen Zauberkünstlerin Orélie ist nur eines von mehreren Highlights, die in den kommenden Monaten im „Eiskeller“ in Pfronten über die Bühne gehen sollen. So wünscht die junge Französin den Pfrontenern und Gästen am heutigen Samstag, 2. April, ab 20 Uhr mit ihrer Show „Bonne Année, Pfronten!“ nachträglich ein gutes neues Jahr, nachdem der ursprünglich dafür vorgesehene Termin am 15. Januar der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. Nun soll es aber wieder fast normal in der Kleinkunstbühne unter dem Heimathaus weitergehen, hoffte Antretter.

„Wenn alles super läuft, sind wir ab Mitte Mai programmkonform“, erklärte sie mit Blick auf den „Eiskeller“. Hier soll am 16. Mai „Mein Blockhaus in Kanada“ zu sehen sein, bevor sich dort am 23. Juni „Vivid Curls“ mit „Nicht müde werden“ sowie am 4. September die „Harten Schwestern“ mit „Echt. Allgäuerisch. Anders“ präsentieren.



Viehscheid ist ungewiss

Abgesehen davon halte die Gemeindeverwaltung an ihren Veranstaltungsplanungen für dieses Jahr fest, betonte Antretter. So soll heuer nach zweijähriger Unterbrechung am 23. Juni wieder der Mountainbike-Marathon gestartet werden. Darüber hinaus soll es auch wieder Standkonzerte im Kurpark geben und der Trachtenmarkt ist für den 13. und 14. August geplant. Ob die Viehscheid sowie verschiedene Vereinsfeste gefeiert werden können, wisse man jedoch noch nicht genau. Antretter unterstrich allerdings, dass sie insgesamt optimistisch sei, dass sich wieder mehr in Pfronten bewegen werde.