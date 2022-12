Pfronten: Schulsanierung eine große Belastung

Von: Alexander Berndt

Die anstehende Sanierung der Mittelschule wird laut Kämmerer eine historische Investitionsmaßnahme für die Gemeinde sein. © Berndt

Pfronten – In den nächsten Jahren kommen „hohe Haushaltsbelastungen“ auf die Gemeinde Pfronten zu. Das erklärte Kämmerer Alexander Probst im Rahmen der jüngsten Sitzung des Gemeinderates unter Vorsitz von Bürgermeister Alfons Haf (Pfrontner Liste) im Hinblick auf die umfangreiche Sanierung der Mittelschule Pfronten.



Die Schulsanierung sieht der Kämmerer als eine „monetär herausragende und historische Investitionsmaßnahme“ für die Gemeinde. Das Projekt werde nach momentanen Schätzungen ungefähr 19 Millionen Euro kosten.



Während die Gemeinde einen Teil der Kosten dieses „sehr großen Projekts“ selbst vorfinanzieren müsse, bedürfe es dazu einer weitreichenden Fremdfinanzierung. Seien doch immerhin alleine für die energetische Sanierung der Schule Kosten von insgesamt 9,2 Millionen Euro zugrunde gelegt worden, die laut Probst zuwendungsfähig sind, während dafür von Seiten der Kreditanstalt für Wiederaufbau Fördermittel „im Umfang von rund 4,1 Millionen Euro in Aussicht gestellt“ worden seien.

Im Zuge eines Förderantrages an die Regierung von Schwaben sei daneben zuletzt eine Förderung von rund 6,78 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden, so dass derzeit näherungsweise von einer Gesamtförderquote von rund 45 Prozent ausgegangen werden könne. Dies seien jedoch noch „alles ungesicherte Zahlen“, erläuterte Alexander Probst, der zudem unterstrich, dass Fördermittel den Haushalt „erst zeitversetzt und letztendlich im Umfang der Förderquote im Nachhinein entlasten.“

Neues Ratsmitglied Roman Mayr

Zudem beschäftigte den Gemeinderat in seiner Sitzung ein Wechsel im Gremium. Nachdem Linus Jehle sein Mandat als Gemeinderat für die Fraktion der Pfrontner Liste nach den Worten von Hauptamtsleiter Richard Nöß „aus beruflichen Gründen“ niedergelegt hatte, bestätigte Roman Mayr seine Annahme zur Wahl als Listennachfolger von Jehle, die er bereits in einem Schreiben vom 17. November erklärt hatte.

Der neue Pfrontener Gemeinderat Roman Mayr (links) mit Bürgermeister Alfons Haf bei seiner Vereidigung. © Berndt

So legte er anschließend vor den versammelten Gemeinderäten und zahlreichen Besuchern den feierlich abgenommenen Eid mit den Worten ab: „Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates Bayern. Ich schwöre, den Gesetzen gehorsam zu sein und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Ich schwöre, die Rechte der Selbstverwaltung zu wahren und ihren Pflichten nachzukommen, so wahr mir Gott helfe.“



Dafür bekam das frisch gebackene Pfrontener Gemeinderatsmitglied den Beifall der Anwesenden.