Pfronten: St. Vinzenz wächst und gedeiht

Von: Riccarda Gschwend

Bisher lief beim Erweiterungsbau der Klinik St. Vinzenz in Pfronten alles nach Plan. Der Rohbau ist geschafft, was mit einem Richtfest gefeiert wurde. © Gschwend

Das Richtfest des Erweiterungsbaus der St. Vinzenz Klinik in Pfronten wurde gefeiert. Im Sommer 2024 ist die Eröffnung geplant.

Pfronten – „Wir stehen hier in der Notaufnahme“, erklärte Dirk Kuschmann, Geschäftsführer der St. Vinzenz-Klinik in Pfronten, den Gästen beim Richtfest des Erweiterungsbaus. In den Räumlichkeiten hatten sich zahlreiche Besucher versammelt, um gemeinsam die Fertigstellung des Rohbaus auf der Südseite der Klinik zu feiern.

Noch brauchten die Gäste ein wenig Fantasie, um sich im kahlen Baustellen-Flair eine brummende Notaufnahme mit moderner Ausstattung und regem Patientenverkehr vorzustellen – aber Dirk Kuschmann half der Vorstellungskraft auf die Sprünge, indem er die künftige Nutzung und Aufteilung der Räume erklärte.

Im Erdgeschoss wird die zentrale Notaufnahme mit zusätzlichen Untersuchungsräumen und Büros angesiedelt sein. Außerdem bietet hier ein geräumiger, heller Veranstaltungssaal mit großen Fenstern Platz für bis zu 110 Besucher. Hierüber freut sich ganz besonders Angela Kolleck, die in der Klinik für das Marketing zuständig ist.

Der Saal eigne sich hervorragend für Vorträge, Ärztekongresse oder Veranstaltungen für die Mitarbeiter, freut sich Kolleck. In dem dreigeschossigen neuen Gebäudetrakt werden außerdem zwei neue Bettenstationen untergebracht sein. Diese werden mit Ein- und Zweibettzimmern ausgestattet. Der gesamte Neubau ist auf allen drei Stockwerken mit dem alten Klinikgebäude verbunden. Eine Tiefgarage sorgt für genügend Parkmöglichkeiten – auch für die Fahrräder der Mitarbeiter, wie Geschäftsführer Kuschmann betonte.



Mit den Bauarbeiten wurde im Oktober 2021 begonnen. Mit der Fertigstellung des Rohbaus ist nun die Halbzeit erreicht. „Wir liegen voll im Plan“, sagte Kuschmann und verwies auf die schnelle Umsetzung. Erst im September 2021 habe er die Förderzusage der Regierung von Schwaben erhalten, bereits einen Monat später wurde mit dem Bau begonnen.



Auch finanziell bewege man sich im anvisierten Rahmen, berichtete der Geschäftsführer. Zwar könnten die ursprünglich kalkulierten Kosten von 20,7 Millionen Euro nicht ganz eingehalten werden. Aber die aktuellen Kosten von 23 Millionen Euro seien mehreren Gründen geschuldet. „Es ist halt alles ein bisschen teurer geworden“, so Kuschmann.

Außerdem habe man nachträglich noch ein Blockheizkraftwerk eingeplant, das die gesamte Klinik mit Wärme versorgen wird. Und auf das Flachdach des Neubaus kommt eine Photovoltaikanlage. Gefördert wird der Erweiterungsbau mit 15,32 Millionen Euro. Die darüber hinaus anfallenden Kosten werden von der Klinik getragen.

Beiratsvorsitzender Dr. Michael Ruoff von der Academia-Gruppe betonte beim Richtfest, dass die St. Vinzenz-Klinik – im Gegensatz zu manch anderem Krankenhaus – gut dastehe. „St. Vinzenz blüht, wächst und gedeiht“, befand Ruoff und legte dar, dass dies an gutem Management liege und an dem bewussten Weg, leitende Chefärzte in wichtige Entscheidungen mit einzubinden.

Der gesundheitliche und wirtschaftliche Bereich müssten Hand in Hand gehen, erklärte Ruoff, und eine Gewinnorientierung sei auch im Gesundheitswesen wichtig. „Der Gewinn von heute ist die Investition von morgen“, so Ruoff. Dass der Eigenanteil für den Neubau vom Krankenhausträger gestemmt werden kann, liege daran, dass das Haus prosperiert.

Schließlich sprachen die Zimmerer der Baufirma Hubert Schmid den Richtspruch zum Richtfest und ließen traditionell ein Weinglas zerschellen. In Anbetracht der Scherben sollte das Glück den Bauherren also auch für die zweite Hälfte der Bauphase hold sein. Im Sommer 2024 ist die Eröffnung des Anbaus geplant.