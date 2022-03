Zwei Jahre Corona im Ostallgäu: Der Kreisbote blickt auf die Chronologie der Pandemie

Die Corona-Pandemie hat das Leben umgekrempelt. In den ersten Wochen war Klopapier noch ein begehrtes Gut. Einkaufen mit Maske wurde dagegen zur neuen Normalität. © Foto: panthermedia/eldarnurkovic

Landkreis – Vor zwei Jahren, am 1. März 2020, bestätigte das Gesundheitsamt die erste Infektion mit dem damals neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 im Ostallgäu.

„Das Virus hat seitdem in fast alle Bereiche unseres Lebens eingegriffen – vom Privatleben über die Arbeit bis zu unserer Freizeitgestaltung“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU). „Meine Gedanken sind vor allem bei denen, die das Virus das Leben gekostet hat und bei deren Angehörigen. Der Landkreis wird weiterhin alles tun, um besonders gefährdete Menschen zu schützen und uns allen so schnell wie möglich wieder ein normales Leben zu ermöglichen.“



Beim ersten Corona-Fall im Ostallgäu handelte es sich um einen damals 36-jährigen Mitarbeiter der Firma DMG Mori in Pfronten. Der Patient hatte mit Atemwegssymptomen seine Hausärztin aufgesucht. Da er sich zuvor in der Nähe einer der damaligen Risikoregionen in Italien aufgehalten hatte, wurde ein Test veranlasst, der positiv ausfiel.

Seit Beginn der Pandemie gab es im Ostallgäu mehr als 42.000 Infektionen mit dem Coronavirus. Über 300 Infizierte starben bislang. Das aktuelle Durchschnittsalter der Verstorbenen beträgt 80 Jahre. Die höchste 7-Tage-Inzidenz von 2074 erreichte der Landkreis am 18. Februar 2022.



Dank an alle Helfer

Landrätin Zinnecker dankt anlässlich des Jahrestages allen, die sich für die Bewältigung der Pandemie eingesetzt haben: „Natürlich bei unserem Gesundheitsamt, den Hilfskräften von Bundeswehr, Polizei und weiteren Behörden, den Krankenhäusern und Hilfsorganisationen sowie dem BRK als Betreiber unserer Impf- und Testzentren. Mein Dank geht außerdem an die Ärzte und Pflegekräfte, die Organisationen der Zivilgesellschaft, die sich für die Schutzmaßnahmen stark gemacht haben und jeden Einzelnen, der etwas für das Zurückdrängen des Virus‘ getan hat.“

Impfquote ist zu niedrig

An Weihnachten 2020 erhielt das Impfzentrum des Landkreises in Marktoberdorf die erste Impfstofflieferung. Seitdem wurden in den Corona-Impfzentren des Landkreises Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren über 189.000 Impfungen gegen das Corona-Virus verabreicht. „Trotz vieler niedrigschwelliger Impfangebote und breiter Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit haben wir leider immer noch eine zu niedrige Impfquote, um gut gegen eine neue Welle im kommenden Herbst vorbereitet zu sein.“

Bisher sind im Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren 123.634 Personen erstgeimpft (66,47 Prozent), 127.335 grundimmunisiert (68,46 Prozent) und 89.681 (48,22 Prozent) haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Zum Vergleich: deutschlandweit sind aktuell mindestens 75,4 Prozent grundimmunisiert und mindestens 56,9 Prozent haben zusätzlich eine Auffrischungsimpfung erhalten.

