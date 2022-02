Pfrontener Bahnhof bekommt einen barrierefreien Zugang

Von: Alexander Berndt

Zwei neue Außenbahnsteige werden an den Gleisen zwei und drei am Bahnhof in Pfronten-Ried errichtet. Die Bauarbeiten sollen im zweiten Quartal 2024 beginnen. © Alexander Berndt

Pfronten – Barrierefrei zugänglich soll künftig der Bahnhof in Pfronten-Ried werden. Dafür hat sich jetzt einstimmig der Pfrontener Gemeinderat ausgesprochen.

Außerdem soll der Bahnhof zwei neue Außenbahnsteige bekommen.



Der Gemeinderat Pfronten hat schließlich so entschieden, wie es auch Willi Jörg von der DB Station & Service AG in der jüngsten Sitzung des Gremiums im Pfarrheim St. Nikolaus als „für das Beste“ bezeichnete. Nachdem er die Pläne der Bahn für den Umbau der Bahnhofsanlage in Pfronten-Ried vorgestellt hatte, sprachen sich die Kommunalpolitiker einstimmig für die erste von insgesamt drei Entwurfsvarianten aus.



Baubeginn 2024

Diese sieht die Errichtung zweier Außenbahnsteige am westlich gelegenen Gleis zwei sowie am östlichen Gleis drei vor. Das unmittelbar an der Güterhalle und Bahnhofsgelände verlaufende Gleis eins wird zurückgebaut. Die neuen je 120 Meter langen und 55 Zentimeter hohen Bahnsteige sollen in Zukunft barrierefrei von Süden aus über den Bahnübergang Meilinger Straße erreichbar sein.

Gleis zwei soll nach den Wünschen des Gemeinderats auch aus nördlicher Richtung zugänglich gemacht und dabei „an beiden Seiten barrierefrei gestaltet“ werden, sagte Bürgermeister Alfons Haf (Pfrontner Liste). Die Gemeinde müsste dann allerdings „den barrierefreien Zugang von Norden her selber finanzieren“, informierte Haf. Dennoch entschied sich das Kommunalparlament dafür.



Der Umbau der Bahnsteige soll im zweiten Quartal 2024 beginnen, kündigte Jörg an.