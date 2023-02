Pfrontener BRK zieht um

Teilen

Neues Domizil: Das Team der BRK-Wache Pfronten vor seiner neu gebauten Rettungswache in Pfronten-Kappel. © BRK Ostallgäu

Jetzt war es endlich soweit: Die Rettungswache des BRK Ostallgäu zog von der Krankenhausstraße in das neue Gebäude in der Kappeler Straße 13 um.

Pfronten - Seitdem öffnen sich im Ortsteil Kappel die Garagentore, wenn die Lebensretter des Roten Kreuzes mit ihrem Rettungswagen zu einem Notfall gerufen werden oder der ebenfalls dort stationierte Krankentransporter einen Patienten befördern soll.

„Wir sind glücklich über die super Arbeitsbedingungen, die wir jetzt haben. Sie entsprechen zu hundert Prozent den Anforderungen an eine moderne Wache“, freuen sich Wachleiter Harald Marth und sein gesamtes Team. Es gebe nun ausreichend Platz und passende Schlafräume. „Die Abläufe in der neuen Wache funktionieren schon gut, wir feilen nur noch an Kleinigkeiten“, ist er stolz auf sein Team.



Als Kreisgeschäftsführer Thomas Hofmann den Schlüssel symbolisch an Wachleiter Marth übergab, dankte er der gesamten Wachbesatzung für ihre Unterstützung beim Umzug. „Ich hoffe, sie fühlen sich in den neuen Räumen wohl. Der Vorstand des Kreisverbandes hat nach Verbandsangaben bei der Planung großen Wert darauf gelegt, dass der Neubau die aktuellsten Baustandards erfüllt, insbesondere auch die der Energie-Effizienz“, ergänzte er.

Sobald die noch anstehenden Außenarbeiten abgeschlossen sind, soll mit den Bürgern zusammen ein Tags der offenen Türe gefeiert werden.