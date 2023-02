TC Pfronten darf erweitern

Von: Alexander Berndt

Erweiterung in Sicht: Auf der Tennisanlage des TC Pfronten im Ortsteil sollen zwei neue Plätze entstehen. © Alexander Berndt

Grünes Licht haben kürzlich die Erweiterungspläne für die bestehende Tennisanlage des TC Pfronten im Ortsteil Heitlern vom Pfrontener Gemeinderat erhalten.

Pfronten - So beschlossen die Kommunalpolitiker in ihrer jüngsten Sitzung nicht nur die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des dort geltenden Bebauungsplanes. In einem weiteren Schritt sprachen sie sich anschließend außerdem gleichfalls einstimmig für die Aufstellung des Bebauungsplanes aus.

Im Zuge des Vorhabens, neben den bereits existierenden drei „alten“ Tennisplätzen nördlich des Rappenschrofenweges in östlicher Richtung zwei neue Spielfelder zu errichten, sollen außerdem zusätzliche Stellplätze für Fahrzeuge entstehen. Die Änderung des Flächennutzungsplanes verfolgt deshalb zum einen das Ziel, Flächen für den Gemeinbedarf (hier: Freizeitanlagen) darzustellen, um für einen örtlichen Sportverein Erweiterungsflächen zu schaffen.

Zum anderen sollten dadurch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Bebauungsplanes in diesem Bereich hergestellt werden. Der Bebauungsplan ist demnach erforderlich, um Gemeinbedarfsflächen für sportliche Zwecke auszuweisen, Erweiterungsmöglichkeiten für einen örtlichen Sportverein zu schaffen sowie die vorhandenen Siedlungsstruktur zu berücksichtigen.



Weitere Ziele der Planung sind nach dem Beschluss zudem die „Vermeidung beziehungsweise Minimierung von Konflikten mit dem Naturraum“ und die „Vermeidung von Nutzungskonflikten“.