Pfrontener Grenzpolizei findet bei Verkehrskontrolle 18 Kilo Kokain

Von: Matthias Matz

Erneut ist der Pfrontener Grenzpolizei ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen: Am Dienstagabend zogen die Grenzschützer am Tunnel 18 Kilo Kokain aus dem Verkehr.

Füssen/Pfronten/München – Rund 18 Kilogramm Kokain haben Beamte der Grenzpolizeistation (GPS) Pfronten am Dienstag in einem Fahrzeug auf der A7 am Grenztunnel Füssen sicher gestellt. In einem Schmuggelversteck im Bereich des Kofferraums entdeckten die Beamten laut Bericht des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West insgesamt 17 Päckchen mit je einem Kilogramm sowie zwei Päckchen mit 500 Gramm Kokain.

Der Mann war am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr mit seinem Wagen auf der A7 in Richtung Süden unterwegs, als ihn eine Streife der GPS Pfronten für eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle stoppte.

Bei einer Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs stellten die Grenzschützer zunächst eine Manipulation im Bereich des Kofferraums fest, die sich bei einer genauerer Untersuchung als Schmugglerversteck für die Drogen entpuppte.

Der 37-jährige Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten führten die Beamten den Beschuldigte dem Ermittlungsrichter vor, der daraufhin Untersuchungshaft anordnete.

Fast 50 Kilo Kokain sicher gestellt

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern (GER Südbayern) des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamts München hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten übernommen.

Bei dem Kontrollerfolg handelt es sich um den zweiten Schlag der Pfrontener Grenzpolizei gegen den internationalen Drogenhandel binnen weniger Tage. Erst am vorvergangenen Freitag hatten die Beamten am alten Grenzübergang Füssen-Ziegelwies 26 Kilo Kokain sicher gestellt. Transportiert worden waren die Drogen von zwei Rumänen in einem VW-Van.

Damit hat die Grenzpolizei innerhalb von eineinhalb Wochen fast 50 Kilo Kokain an der deutsch-österreichischen Grenze aus dem Verkehr gezogen.