Pfrontener Grenzpolizei nimmt gesuchten Drogenschmuggler fest

Von: Matthias Matz

Pfrontener Grenzpolizisten nahmen den gesuchten Albaner am Dienstag fest. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Einen international gesuchten Drogenschmuggler hat die Pfrontener Grenzpolizei am Dienstag bei Füssen festgenommen.

Füssen - Bereits am Dienstag kontrollierten Fahnder der Grenzpolizei Pfronten gegen 20.30 Uhr einen 27-jährigen Mann auf der A 7 bei Füssen auf dem Weg Richtung Österreich. Dabei stellten sie fest, dass gegen den Mann ein internationaler Haftbefehl aus der Schweiz wegen des Verdachts des Drogenschmuggels bestand.

Ganz einfach war das für die Fahnder jedoch nicht fest zu stellen, da der Albaner inzwischen seinen Namen gewechselt hatte und der Haftbefehl noch unter seinen früheren Personalien ausgestellt war. Der Mann wurde nach dieser Klärung festgenommen und am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Dieser bestätigte die vorläufige Haft und verwies auf eine mögliche Auslieferung an die Schweiz. Dies wird jedoch erst in einer Woche bei einem weiteren Vorführtermin des zuständigen Gerichts in München entschieden.