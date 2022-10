Mittelschüler pflanzen mit Oldiefreunden 300 Bäume

Von: Alexander Berndt

Die Schüler pflanzen Ulmen, Buchen und Linden am steilen Falkensteinhang. © Alexander Berndt

Auf Inititiave der Oldiefreunde Pfronten haben 22 Mittelschüler in der vergangenen Woche 300 Bäume am Falkensteinhang gepflanzt.

Pfronten – Nicole aus der Klasse 6a der Mittelschule Pfronten gefiel der Unterricht ganz besonders. Befanden sie und 21 andere Mädchen und Buben der mit dem Prädikat „Umweltschule“ zertifizierten Lehranstalt sich an diesem Vormittag doch nicht im Klassenzimmer, sondern mitten im sonnendurchfluteten Wald. „Es macht Spaß und ist wichtig, aber auch anstrengend“, kommentierte die 13-Jährige die Aktion, die der Verein der Oldiefreunde Pfronten initiiert und mit dem Projekt der „Bergwaldoffensive“ des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) sowie der Mittelschule zusammen organisiert hat.

Kein Wunder, machten sich die Schüler unter der Aufsicht ihrer Lehrerin Claudia Pracht und unter Anleitung von Nina Oestreich von der „Bergwaldoffensive“ an diesem Tag doch sehr eifrig daran, am Falkensteinhang in Pfronten-Steinach insgesamt 300 Bäume zu pflanzen.

Für den Klimaschutz

Unter dem Motto „Wir pflanzen Trinkwasser und Sauerstoff“ bearbeiteten die 22 Schüler aus elf Klassen der fünften bis zehnten Jahrgangsstufe der Mittelschule so mittels Kreuzhauen den steilen Waldboden, um anschließend Ulmen, Buchen, Linden, Mehlbeeren und Tannen einzusetzen.

Und während die Oldiefreunde mit dieser Aktion ein deutliches Zeichen des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit setzen wollten, bekamen die Schüler von den Pfrontener Fans alter Autos hinterher nicht nur die Baumpatenschaft für die von ihnen gepflanzten Bäume zuerkannt, sondern auch eine kräftige Brotzeit serviert.